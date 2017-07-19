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В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении администратора сообщества "Яблоки Идунн" Натальи Телегиной по части 1 статьи 148 УК (оскорбление религиозных чувств верующих) и статье 282 (возбуждение ненависти либо вражды), сообщается на странице сообщества. Донос написал глава петербургской "Общины Асатру" Евгений Салтыков, известный под псевдонимом Сигвальд Годи.

В 2013 году "Община Асатру в Петербурге" получила статус религиозной группы. Отмечается, что это первый случай доноса одного язычника на другого за оскорбление чувств верующих христиан.

Недовольство Салтыкова вызвала размещенная в "Яблоках Идунн" картинка с викингом, занесшим боевой молот над горящим христианским храмом. "Под прикрытием древней веры культивируется ненависть к иным религиям, национальностям, существующему правовому строю. Воспеваемая язычниками свобода самовыражения подменяется вседозволенностью, - объяснил Салтыков свой донос. - Надеюсь, государство найдет способ вернуть этих безумцев в реальность так, чтобы не убивать идею возрождения древней веры.

"А ведь это тоже история про статьи 282 и 148 УК и уголовочку за картинку в соцсетях. Ну то есть одни одаренные со своими тараканами сажают других одаренных со своими тараканами, но при этом портят естественную среду обитания обычным людям. А мы, значит, все эти Авгиевы конюшни разгребай", - написал адвокат Павел Чиков.

Так как Телегина проживает в Барнауле, дело передали в Следственное управление СКР по Алтайскому краю. Как сообщает РАПСИ, в среду следствие направило обвинительное заключение на утверждение в прокуратуру.

За последнее время наиболее громким стало дело об оскорблении чувств верующих блогером Русланом Соколовским. 11 мая судья Верх-Исетского райсуда Екатерина Шопоняк признала его виновным по статьям 148, 282, а также статье 138.1 УК (незаконный оборот технических средств для негласного получения информации), и приговорила к трем с половиной годам условного срока.

7 июля Свердловский областной суд снизил Соколовскому срок условного наказания до двух лет и трех месяцев. Из приговора было исключено обвинение в незаконном хранении специального средства - ручки с видеокамерой.