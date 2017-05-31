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Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону под председательством Александра Генералова приговорила фигурантов дела о попытке создания халифата в Кабардино-Балкарии к срокам от 6 до 16 лет. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Наибольший срок - 16 лет строгого режима - получил Олег Мисхожев. Двум другим фигурантам, Ахмеду Балкарову и Исламу Шогенову - дали 15 и 14 лет строгого режима соответственно. Всем троим также назначено полуторагодовое ограничение свободы по выходе из колонии.

Еще пятерым фигурантам, в отличие от Мисхожева, Балкарова и Шогенова, статья 317 УК (посягательство на жизнь правоохранителя) не вменялась. Соответственно, сроки им дали существенно меньше: Кантемиру Желдашеву, Артуру Карову и Зауру Текужеву - 7 лет общего режима, Руслану Жугову и Руслану Кипшиеву - 6 лет общего.

Обвиняемыми по делу являлись также убитый при задержании Ибрагим Гугов и умерший во время следствия Залимхан Тхамоков. Их судили посмертно. Были ли Гугов и Тхамоков объявлены виновными, "Кавказский узел" не уточняет, однако можно предположить, что обвинительный приговор вынесли и им.

Помимо 317-й статьи подсудимым в зависимости от вмененной каждому роли были инкриминированы: часть 1 статьи 30 - статья 278 (подготовка к насильственному захвату власти); часть 3 статьи 33 - статья 278 (организация насильственного захвата власти); часть 1 статьи 205.1 (содействие терроризму); части 1, 2 статьи 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем); части 1, 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия или те же действия в составе организованной группы); часть 3 статьи 223 (незаконное изготовление оружия организованной группой); пункт "а" части 2 статьи 244 (надругательство над местами захоронения, совершенное организованной группой), в том числе через часть 3 статьи 33 (организация преступления); часть 2 статьи 228 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере без цели сбыта); пункт "г" части 4 статьи 228.1 УК (незаконное производство или сбыт наркотиков в крупном размере).

Однако 18 мая в прениях сторон прокурор Фатимат Молова исключила из обвинения фигурантам 278-ю статью, заявив, что квалифицированные по ней действия вполне описываются статьей 208, также присутствующей в деле. Для фигурантов Молова потребовала сроки до 20 лет; при этом для Жугова она запрашивала 5 с половиной лет общего режима, то есть меньше, чем дали судьи.

В свою очередь, адвокаты настаивали на оправдательных приговорах своим клиентам. Они указывали, что доводы обвинения противоречивы, а кроме того, в деле присутствуют указания на алиби подсудимых по ряду эпизодов.

Пятеро из восьми фигурантов, выступая 24 мая с последним словом, заявили о своей невиновности. Шестой, Мисхожев, признал вину лишь по 244-й статье УК, подтвердив, что перезахоронил своего умершего товарища Александра Попова по исламскому обычаю. По этому эпизоду он попросил о наказании, не связанном с лишением свободы. Балкаров и Кипшиев от последнего слова отказались.

Согласно фабуле дела, в 2013 году Тхамоков назначил Мисхожева амиром диверсионно-разведывательной группы, в которую вошли восемь знакомых последнего. Группа, заявляется в приговоре, получила название "Объединенный вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая", а ее задачей было образование в Кабардино-Балкарии халифата с шариатской формой правления. Мисхожев, как утверждается, командовал группой, планировал ее операции, а также финансировал ее и снабжал боеприпасами.

Одним из эпизодов дела было датированное 26 декабря 2013 года покушение на полковника полиции Артура Темботова. Как утверждается, фигуранты заложили в его машину бомбу, однако она не сработала.

Название "объединенный вилаят Кабарды, Балкарии и Карачая" впервые употребил в октябре 2007 года амир "Имарата Кавказ" Докка Умаров в своем заявлении о провозглашении этого государственного образования. Название обозначало административно-территориальную единицу "имарата", провозглашенную на землях Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Другими "вилаятами" были названы Дагестан, Нохчийчо (Чечня), Галгайче (Ингушетия), Иристон (Северная Осетия; в 2009-м включен в состав Галгайче) и Ногайская Степь (Ставропольский край).

Разбирательство по существу дела продолжалось с сентябре 2016 года. Те из фигурантов, которые на следствии дали признательные показания, еще на предварительных слушаниях в августе от них отказались, пояснив, что к признанию их вынудили пытками. По меньшей мере один обвиняемый - Шогенов - не признавал вину и на следствии, несмотря на пытки.

От чего во время следствия умер Тхамоков, не пояснялось.

14 апреля нынешнего года судьи приостановили процесс для проверки прокурором Моловой сообщений подсудимых о пытках. Однако уже 27 апреля Молова заявила, что информация о пытках не подтвердилась.