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новость Двум кабардинским школьницам грозит дело за укрывательство моджахеда Шевхужева

13.11.2016
Ахмед Шевхужев. Источник: onkavkaz.com
Ахмед Шевхужев. Источник: onkavkaz.com
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Двум сестрам-школьницам 15 и 16 лет из кабардинского города Баксан грозит уголовное преследование за укрывательство моджахеда Ахмеда Шевхужева, погибшего 10 ноября в бою со спецназовцами ФСБ. Об этом в субботу сообщило РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Как можно заключить из публикации, идет доследственная проверка на наличие в действиях девушек состава части 5 статьи 33 - части 2 статьи 208 УК (пособничество участнику незаконного вооруженного формирования). По такому обвинению кодекс предусматривает от 8 до 15 лет колонии.

Сообщается, что сестры поселили Шевхужева в своем доме, а чтобы сохранять это в тайне, выгнали оттуда свою мать. По информации агентства "Кабардино-Балкария", хозяйка дома две недели ночевала на работе - в кафе.

Имена школьниц не уточняются.

22-летний Шевхужев, уроженец аула Дыгулыбгей Баксанского района, разыскивался по подозрению в нападении на полицейских, совершенном в ночь на 9 октября в городе Прохладный. Тогда группа неизвестных расстреляла пост ДПС. Оба находившихся там инспектора - Альберт Керимов и Владимир Мишков - погибли.

13 октября в окрестностях аула Яникой Чегемского района силовики напали на след предполагаемых участников нападения. Трое подозреваемых - Мурат Кауфов, считающийся командиром группы, а также Ислам Нагоев и Асланбек Нахушев - погибли в бою; Шевхужев сумел уйти.

Днем 10 ноября спецназ ФСБ окружил дом в Баксане, где скрывался моджахед. Шевхужев отказался сдаться и погиб в перестрелке. Как заявляет агентство "Кабардино-Балкария", начало операции откладывали до момента, пока школьницы не покинут дом.

Ранее минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности по части 2 статьи 208 УК составлял 16 лет. Однако после вступления в силу "закона Яровой", принятого нынешним летом, возрастной порог по этому и ряду других "террористических" составов был понижен до 14 лет. Таким образом, если по прежним нормам уголовное дело могло быть заведено только против старшей сестры, то теперь - против обоих.

Как отмечает "Кавказский узел", отец погибшего моджахеда, Султан Шевхужев, был убит силовиками в мае 2009 года в Нальчике. Несколько недель спустя 14-летнего Ахмеда Шевхужева и его 16-летнего брата Мухамеда задержали и допросили: старшего брата в региональном ЦПЭ, младшего - в райотделе милиции.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
13.11.2016

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