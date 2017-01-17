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Судья Майкопского горсуда Адыгеи Виталий Галаган приговорил активиста международного движения "Патриоты Черкесии" Аднана Хуадэ к 1 году 8 месяцам ограничения свободы по сфабрикованному обвинению в попытке подкупа гаишника. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на адвоката Иланда Абрегова, который совместно с коллегой Юрием Ашиновым защищал активиста.

С учетом времени, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, Хуадэ остается отбыть четыре месяца назначенного срока. На это время ему запрещено покидать Майкоп.

Галаган объявил активиста виновным по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 291.2 УК (покушение на мелкое взяточничество). Первоначально Хуадэ вменялись часть 3 статьи 30 - часть 3 статьи 291 УК (покушение на дачу взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие), однако в прениях сторон, прошедших 28 декабря, прокурор Михаил Иваненко попросил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое. Для подсудимого Иваненко требовал два года ограничения свободы.

Сам Хуадэ вину не признал. Как передает Natpress, 16 января, выступая с последним словом, подсудимый заявил, что подвергается преследованиям за свою общественно-политическую деятельность.

Основным направлением своей деятельности активист назвал борьбу за признание геноцида черкесов, совершенного Россией в XVIII-XIX веках. Эта борьба, подчеркнул Хуадэ, не провоцирует национальной розни, поскольку восстановление справедливости не может вызвать вражду других народов, в частности русских. Кроме того, добавил подсудимый, свою деятельность он ведет в рамках закона.

Также Хуадэ вновь указал на нестыковки в деле, отмеченные им еще в прениях сторон. Кроме того, он потребовал возбудить уголовные дела против инспекторов ГИБДД Али Борсова и Мурата Нахушева, которых обвинил в провокации дачи взятки.

В прениях активист заявлял: "Случившееся со мной от начала до конца считаю провокацией, инсценировкой, организованной спецслужбами".

Слушания по существу дела продолжались с 6 сентября 2016 года. Хуадэ, репатриант из Турции, общался с другими участниками процесса через переводчика.

Приговор активисту будет обжалован. Как отметил адвокат Абрегов, в деле есть масса процессуальных нарушений, проигнорированных судьей Галаганом.

Председатель Кабардино-Балкарского правозащитного центра Валерий Хатажуков, комментируя "Кавказскому узлу" приговор, заметил: "Если говорить о современной судебной практике по подобным делам, то Хуадэ мог получить и реальный срок". В назначении сравнительно мягкого наказания, предположил правозащитник, "не последнюю роль сыграло то, что в его (Хуадэ. - Ред.) защиту выступили представители общественности по всему Северному Кавказу и в странах проживания черкесов".

Хуадэ был задержан в Майкопе вечером 5 мая 2016-го. Сообщалось, что его подозревают в попытке дать инспектору Борсову взятку 10 тысяч рублей, за то чтобы тот не оформлял на него административный протокол о езде без прав. 11 мая в МВД по Адыгее сообщили, что на основании этого протокола активисту дали 15 суток административного ареста.

"Мы не знаем всех обстоятельств дела, но задержали его почему-то дома, а не на дороге", - отмечал тогда член совета майкопского городского Адыгэ хасэ (Черкесского парламента) Али Бганэ. Сообщалось также, что в задержании активиста участвовали не только полицейские, но и оперативники ФСБ.

Между тем 18 мая семья Хуадэ получила уведомление адыгейского главка СКР о том, что 16-го числа против активиста открыли дело о взяточничестве. В тот же день председатель майкопского Адыгэ хасэ Заурбий Чундышко, а также Бганэ и еще один член совета - главред Natpress Аслан Шаззо - 18 мая направили тогдашнему главе региона Аслану Тхакушинову обращение в защиту Хуадэ. Общественники заявили, что преследование их коллеги обусловлено исключительно его гражданской активностью, и попросили защитить его права.

Ранее со схожим обращением выступил Координационный совет черкесских активистов, объединяющий представителей национальной общественности из России, Германии, Израиля, Иордании, Турции и США. Они также потребовали немедленно прекратить преследование Хуадэ.

21 мая движение "Патриоты Черкесии" организовало у российского генконсульства в Стамбуле митинг с требованием закрыть дело против Хуадэ. В акции приняли участие свыше 100 человек.

Между тем после отбытия 15 суток ареста, то есть около 20 мая, Хуадэ отправили в СИЗО-2 Адыгеи в пгт Тлюстенхабль Теучежского района. Там он провел примерно четыре месяца. 16 сентября коллегия Верховного суда региона, рассмотрев апелляцию на продление активисту срока содержания под стражей, перевела его под домашний арест. Два месяца спустя, 11 ноября, судья Галаган отказал прокурору Иваненко в продлении домашнего ареста Хуадэ и освободил подсудимого под подписку о невыезде.

Помимо признания геноцида черкесов активист добивается государственного содействия переселению черкесов из Сирии.

13 декабря 2013 года Хуадэ, как и еще около 10 черкесских и абазинских активистов из Адыгеи, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, был задержан и доставлен в Краснодар по поручению краевого главка СКР. Дома у общественников прошли обыски. Свои действия власти объяснили розыском некоего моджахеда по фамилии Чернышов. Вечером 14 декабря активистов освободили.

25 мая 2015 года дома у Хуадэ и в принадлежащем ему магазине прошли обыски с изъятием электроники и коммерческих документов. Как утверждалось, обыски проводятся по делу о незаконном приобретении земли для строительства жилья, открытому против пятерых репатриантов из Турции.

17 декабря 2015-го Майкопский горсуд арестовал Хуадэ, его дочь Дану и продавщицу магазина Саиду Борсову на 15 суток после конфликта с ФСБ. Тремя днями раньше, 14 декабря, ФСБ, полиция и Роспотребнадор явились в магазин Хуадэ с проверкой. На другой день они пришли вновь - но уже без документов. Хуадэ с дочерью, как утверждалось в административных протоколах, попытались их выпроводить. В результате потасовки разбилось стекло в витрине. В чем была обвинена продавщица Борсова, не уточнялось.