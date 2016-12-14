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новость Стойкость юных, не бреющих бороды

19-летнего кубанца Каюду будут судить по делу о пособничестве "Имарату Кавказ"
14.12.2016
Прокуратура Краснодарского края. Фото: yugopolis.ru
Прокуратура Краснодарского края. Фото: yugopolis.ru
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В Прикубанский райсуд Краснодара направлено дело 19-летнего Виталия Каюды, обвиняемого в пособничестве моджахедам "Имарата Кавказ". Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

Каюде вменяются часть 5 статьи 33 - часть 2 статьи 208 (пособничество участникам незаконного вооруженного формирования; от 8 до 15 лет колонии) и часть 2 статьи 222 УК (незаконный оборот боеприпасов в составе группы лиц по предварительному сговору; от 2 до 6 лет).

Обвиняемый назван жителем города Лабинск Краснодарского края. Как можно предположить из публикации, там он прописан, а живет в столице региона.

Согласно фабуле дела, в конце 2015 года Каюда познакомился с неким жителем Кабардино-Балкарии - моджахедом "Имарата Кавказ". Под влиянием нового знакомого кубанец якобы стал приверженцем радикального ислама и в ноябре 2015-го выразил желание помогать вооруженному подполью.

Помощь Каюды, как заявляется на сайте регионального главка СКР, заключалась в предоставлении моджахедам "необходимой информации", конспиративных квартир в Краснодаре и собственной машины. Кроме того, утверждают в прокуратуре, молодой человек "в течение непродолжительного времени" хранил в багажнике своей машины 27 патронов к пистолетам Макарова и Стечкина.

В надзорном ведомстве также сообщают, что Каюда собирался организовать приезд знакомого-моджахеда в Краснодар, однако тот в конце ноября нынешнего года был убит в ходе некоей "спецоперации".

Между тем в СКР заявляют, что ФСБ задержала кубанца еще 31 мая и с тех пор он находится в заключении.

Признает ли Каюда вменяемую вину, ни надзорное, ни следственное ведомство не уточняют.

30 июня судья Кропоткинского горсуда Кубани Сергей Забродин вынес приговор по схожему делу. 18-летний местный житель Марк Семченко получил семь лет общего режима со штрафом 10 тысяч рублей по делу о пособничестве моджахедам Дагестана. Молодому человеку были вменены четыре обвинения, в том числе в приготовлении к разбою и экстремизме.

При этом "Комсомольская правда - Кубань" и "Югополис" в своих публикациях о деле Каюды излагают со ссылкой на прокуратуру фабулу дела Семченко.

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14.12.2016

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