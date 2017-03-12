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новость Дело "Норд-Оста": впервые официально признана связь штурма и гибели заложников

12.03.2017
Отравленный заложник "Норд-Оста". Кадр фильма "Московская осада"
Отравленный заложник "Норд-Оста". Кадр фильма "Московская осада"
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В прошедших 9 марта прениях сторон по делу 43-летнего уроженца Чечни Хасана Закаева, которому инкриминировано соучастие в атаке на театральный центр на Дубровке в октябре 2002 года, прокурор прямо заявил, что "если бы не было спецоперации (штурма театрального центра с применением неизвестного газа. - Ред.), то не было бы и жертв по неосторожности". Об этом тогда же сообщил "Кавказский узел".

Таким образом, заметили адвокаты потерпевших, Россия впервые официально признала связь между штурмом "Норд-Оста" и гибелью заложников. "Это настоящий прорыв в деле о теракте", - прокомментировала заявление прокурора адвокат Мария Куракина.

20 сентября 2003 года Владимир Путин заявил, что использованный при штурме газ был безвредным, а заложники погибли в силу "ряда обстоятельств: обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании". В свидетельствах о смерти погибших в графах "причина смерти" поставлены прочерки.

Адвокат Сергей Панченко заявил "Эху Москвы", что признание прокурора будет отражено в жалобе, которую потерпевшие в дальнейшем подадут в ЕСПЧ. Еще один адвокат, Игорь Зубер, заметил "Кавказскому узлу", что, "каким бы ни был приговор Закаеву, права потерпевших нарушены в части двух статей Европейской конвенции - права на жизнь (статья 2. - Ред.) и права на честное расследование (вероятно, имеется в виду право на эффективное средство правовой защиты - статья 13. - Ред.)".

20 декабря 2011 года, напомнил Зубер, ЕСПЧ вынес постановление, в котором указал на неадекватное планирование российскими властями операции освобождения заложников и отсутствие эффективного расследования по этому факту. При этом в самом решении применить газ суд нарушений не усмотрел.

Несмотря на постановление ЕСПЧ, продолжил адвокат, в ходе разбирательства по делу Закаева так и не установлено, "кто руководил спасательной операцией, какой конкретно газ был использован в ходе освобождения заложников, кто отдал приказ о применении газа".

1 марта коллегия Московского окружного военного суда, ведущая процесс Закаева, отклонила ходатайство о возврате дела в прокуратуру, поданное стороной потерпевших. Потерпевшие настаивали, что следствие по делу было проведено ненадлежащим образом, поскольку не была выяснена как раз причинно-следственная связь между применением силовиками газа и отравлением заложников, повлекшим в ряде случаев летальный исход.

Также судьи отказали потерпевшим в допросе экспертов относительно применения газа и в проведении новой экспертизы.

2 марта потерпевшие и их представители провели в Москве пресс-конференцию, на которой заявили, что государство обязано сообщить точный состав использованного при штурме газа. "Те, кто похоронили своих близких, хотят знать, каким веществом травили их. Но в большей степени данный факт интересует выживших, получивших серьезные болезни. Это право на частную жизнь", - подчеркнула адвокат Каринна Москаленко.

"Есть сомнения, что газ можно было использовать на живых людях", - указала она.

Выжившие заложники теперь страдают от различных болезней, отмечалось на пресс-конференции, и от знания того, какой именно газ был использован, зависит их лечение.

Кроме того, выступавшие заявили, что конкретная роль Закаева в теракте не определена. Ранее целый ряд лиц был осужден либо амнистирован по тем же самым обвинениям, что и он, напомнила Москаленко.

В прениях, открывшихся 9 марта, прокурор запросил для подсудимого 23 года строгого режима. Также обвинитель попросил удовлетворить все гражданские иски потерпевших. К Закаеву подано около 20 исков на общую сумму примерно 100 миллионов рублей.

Сам подсудимый подтверждает лишь одно из шести обвинений - в перевозке оружия.

23 октября 2002 года 40 представителей чеченского вооруженного подполья ворвались в здание на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост" и взяли в заложники 914 человек. Через три дня, 26 октября, люди были освобождены в результате операции спецслужб; террористов убили. В ходе инцидента погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 человек умерли при штурме, пятерых убили боевики.

Точная причина смерти заложников официально не установлена, однако родственники погибших уверены, что они были отравлены сильным усыпляющим газом, примененным при штурме, либо же умерли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Как сообщал СКР, ранее по делу об атаке на "Норд-Ост" были осуждены шесть человек. Они получили длительные сроки в колонии. Еще один предполагаемый соучастник атаки - Герихан Дудаев - объявлен в международный розыск.

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12.03.2017

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