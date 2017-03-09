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В прениях сторон по делу 43-летнего уроженца Чечни Хасана Закаева, которому инкриминировано соучастие в атаке на театральный центр на Дубровке в октябре 2002 года, прокурор запросил для подсудимого 23 года строгого режима. Об этом сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на Марию Куракину, одного из адвокатов потерпевших.

Также прокурор попросил удовлетворить все гражданские иски потерпевших. К Закаеву подано около 20 исков на общую сумму примерно 100 миллионов рублей.

1 марта коллегия Московского окружного военного суда, ведущая разбирательство, отклонила ходатайство о возврате дела в прокуратуру, поданное стороной потерпевших. Они настаивали, что следствие по делу было проведено ненадлежащим образом, поскольку не была выяснена причинно-следственная связь между применением силовиками газа при штурме театрального центра и отравлением заложников, повлекшим в ряде случаев летальный исход.

Также судьи отказали потерпевшим в допросе экспертов относительно применения газа и в проведении новой экспертизы.

2 марта потерпевшие и их представители провели в Москве пресс-конференцию, на которой заявили, что государство обязано сообщить точный состав использованного при штурме газа. "Те, кто похоронили своих близких, хотят знать, каким веществом травили их. Но в большей степени данный факт интересует выживших, получивших серьезные болезни. Это право на частную жизнь", - подчеркнула адвокат Каринна Москаленко.

"Есть сомнения, что газ можно было использовать на живых людях", - указала она.

Выжившие заложники теперь страдают от различных болезней, отмечалось на пресс-конференции, и от знания того, какой именно газ был использован, зависит их лечение.

Кроме того, выступавшие заявили, что конкретная роль Закаева в теракте не определена. Ранее целый ряд лиц был осужден либо амнистирован по тем же самым обвинениям, что и он, напомнила Москаленко.

О задержании Закаева, почти 12 лет находившегося в розыске, стало известно в декабре 2014-го. Как утверждается, он был задержан ФСБ в августе того же года при попытке въехать по поддельным документам в аннексированный Крым с континентальной Украины, где и жил все годы после захвата "Норд-оста".

Первоначально сообщалось, что помимо захвата театрального центра на Дубровке подполье предполагало совершить в Москве еще два теракта, взорвав бомбы у ресторана McDonald's на улице Покрышкина и возле концертного зала им. Чайковского на Садовой-Триумфальной улице. Бомба у McDonald's взорвалась раньше намеченного времени из-за сбоя часового механизма. В результате погиб один человек, еще восемь получили ранения. Вторую бомбу террористы убрали сами, опасаясь, что из-за усиления мер безопасности сорвется захват театрального центра.

Однако в дальнейшем об этих эпизодах в деле Закаева не упоминалось.

В декабре 2015 года дело поступило в суд. Тогда сообщалось, что Закаеву инкриминированы часть 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе), часть 1 статьи 30 - часть 3 статьи 205 (приготовление к теракту, предполагавшему смерть человека), часть 5 статьи 33 - часть 3 статьи 206 (пособничество в захвате заложников, повлекшем смерть человека), часть 3 статьи 30 - пункты "е", "ж" части 2 статьи 105 (покушение на убийство общеопасным способом в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы) и часть 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом).

Однако на предварительных слушаниях по делу его вернули в прокуратуру. На этом настаивали потерпевшие, указавшие, что их не уведомили надлежащим образом об окончании следствия.

В итоге слушания по существу дела начались 22 ноября 2016 года. Как заявляет обвинение, Закаев организовал доставку в Москву оружия и самодельных бомб, которые были использованы участниками чеченского вооруженного подполья для захвата заложников в театральном центре на Дубровке во время спектакля "Норд-ост".

При этом утверждается, что сепаратисты первоначально намеревались захватить не центр на Дубровке, а Большой театр. Кроме того, возможными целями террористов были ДК Горбунова, Большой концертный зал им. Чайковского и некий театральный комплекс, где шла постановка мюзикла "Чикаго".

Сам Закаев, однако, заявил: "Я привозил оружие, но в остальной части обвинения я вину не признаю". Таким образом, он признал вину лишь по 222-й статье.

24 ноября один из потерпевших - отец убитого заложника Сергей Карпов - ходатайствовал о приобщении к делу независимого расследования теракта. Однако судьи в этом отказали.

23 октября 2002 года 40 представителей чеченского вооруженного подполья ворвались в здание на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-ост" и взяли в заложники 914 человек. Через три дня, 26 октября, люди были освобождены в результате операции спецслужб; террористов убили. В ходе инцидента погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 человек умерли при штурме, пятерых убили боевики.

Точная причина смерти заложников официально не установлена, однако родственники погибших уверены, что они были отравлены сильным усыпляющим газом, примененным при штурме, либо же умерли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Как сообщал СКР, ранее по делу об атаке на "Норд-ост" были осуждены шесть человек. Они получили длительные сроки в колонии. Еще один предполагаемый соучастник атаки - Герихан Дудаев - объявлен в международный розыск.