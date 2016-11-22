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43-летний уроженец Чечни Хасан Закаев, которому инкриминировано соучастие в атаке на театральный центр на Дубровке в октябре 2002 года, отверг большинство обвинений, признав вину лишь в перевозке оружия. Такую информацию передает "Кавказский узел".

Во вторник коллегия Московского окружного военного суда приступила к слушаниям по существу дела. Ранее сообщалось, что Закаеву вменяются часть 2 статьи 210 (участие в преступном сообществе), часть 1 статьи 30 - часть 3 статьи 205 (приготовление к теракту, предполагавшему смерть человека), часть 5 статьи 33 - часть 3 статьи 206 (пособничество в захвате заложников, повлекшем смерть человека), часть 3 статьи 30 - пункты "е", "ж" части 2 статьи 105 (покушение на убийство общеопасным способом в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия в составе организованной группы) и часть 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение чужого имущества общеопасным способом).

Как говорится в обвинительном заключении, Закаев организовал доставку в Москву оружия и самодельных бомб, которые были использованы участниками чеченского вооруженного подполья для захвата заложников в театральном центре на Дубровке во время спектакля "Норд-Ост".

При этом утверждается, что сепаратисты первоначально намеревались захватить не центр на Дубровке, а Большой театр. Кроме того, возможными целями террористов были ДК Горбунова, Большой концертный зал им. Чайковского и некий театральный комплекс, где шла постановка мюзикла "Чикаго".

Однако после оглашения обвинительного заключения Закаев заявил: "Я привозил оружие, но в остальной части обвинения я вину не признаю". Таким образом, он признал вину лишь по 222-й статье.

Далее подсудимый ходатайствовал о том, чтобы его допросили до начала исследования доказательств. "Эти показания будут не конечными, в дальнейшем я буду продолжать их, если мне позволит суд", - уточнил он. Защитница Закаева ходатайство поддержала.

Решение по нему будет вынесено на следующих слушаниях. Они назначены на 24 ноября; начало в 11 часов.

О задержании Закаева, почти 12 лет находившегося в розыске, стало известно в декабре 2014-го. Как утверждалось в недавнем сюжете телеканала "Звезда", он был задержан ФСБ в августе того же года при попытке въехать по поддельным документам в аннексированный Крым с континентальной Украины. Именно на Украине, заявлял телеканал, Закаев и жил все годы после захвата "Норд-Оста".

При этом первоначально сообщалось, что помимо захвата театрального центра на Дубровке подполье предполагало совершить в Москве еще два теракта, взорвав бомбы у ресторана McDonald's на улице Покрышкина и возле концертного зала им. Чайковского на Садовой-Триумфальной улице.

Бомба у McDonald's взорвалась раньше намеченного времени из-за сбоя часового механизма. В результате погиб один человек, еще восемь получили ранения. Вторую бомбу террористы убрали сами, опасаясь, что из-за усиления мер безопасности сорвется захват театрального центра.

Однако "Кавказский узел" в своем нынешнем сообщении об этих эпизодах не упоминает. Не упоминались они и в конце 2015 года, когда дело Закаева впервые поступило в суд.

Тогда на предварительных слушаниях по делу его вернули в прокуратуру. На этом настаивали потерпевшие. Они ссылались на то, что их не уведомили надлежащим образом об окончании следствия.

Нынешнее рассмотрение дела предполагалось начать 2 ноября, однако заседание отложили, из-за того что о нем не были уведомлены все потерпевшие.

23 октября 2002 года 40 представителей чеченского вооруженного подполья ворвались в здание на Дубровке во время представления мюзикла "Норд-Ост" и взяли в заложники 914 человек. Через три дня, 26 октября, люди были освобождены в результате операции спецслужб; террористов убили. В ходе инцидента погибли 130 человек, в том числе 10 детей. 125 человек умерли при штурме, пятерых убили боевики.

Точная причина смерти заложников официально не установлена, однако родственники погибших уверены, что они были отравлены сильным усыпляющим газом, примененным при штурме, либо же умерли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи.

Как передает СКР, ранее по делу об атаке на "Норд-Ост" были осуждены шесть человек. Все они получили длительные сроки в колонии. Еще один предполагаемый соучастник атаки - Герихан Дудаев - объявлен в международный розыск.