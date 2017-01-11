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Советский районный суд Челябинска продлил еще на полгода срок пребывания в психиатрической больнице блогера-регионалиста Алексея Морошкина. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на мать политзека Татьяну Морошкину.

Суд вынес постановление на основании голословного, как утверждает Морошкина, мнения экспертов о том, что ее сын может представлять опасность для окружающих. Никакие доводы защиты суд не принял во внимание. Между тем, согласно истории болезни и мнению лечащего врача, нет необходимости держать Морошкина в стационаре.

О преследовании Морошкина стало известно в сентябре 2015 года. Против блогера возбудили дело по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии. Поводом к преследованию стали 12 публикаций в администрируемом Морошкиным ВК-сообществе "За сражающуюся Украину! За свободный Урал!".

19 августа 2015-го с блогера взяли подписку о невыезде, однако тот нарушил ее, выехав сначала в Москву, а затем на Украину. Тогда он и сообщил СМИ о своем деле.

Тем не менее уже вскоре Морошкин вернулся в Россию. В ночь на 26 сентября 2015-го он был задержан в Брянске и через Москву возвращен в Челябинск. Там блогера арестовали. 19 ноября 2015 года судья Советского райсуда Челябинска Климент Сутягин освободил Морошкина от уголовной ответственности, признав его невменяемым, и направил его на принудительное лечение.

В основу решения легло заключение психэкспертизы, по итогам которой блогеру поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Ранее Морошкин получил известность как основатель Церкви Челябинского метеорита. Он требовал у региональных властей передать этой структуре метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль, и настаивал на постройке храма метеорита в Челябинске.

12 июля судья Советского райсуда регионального центра Ольга Жукова вынесла решение о продлении сроке содержании Морошкина в областной спецпсихбольнице № 1.

12 октября судья Челябинского облсуда Наталья Чистякова оставила в силе решение райсуда. Рассмотрение апелляции заняло несколько заседаний. На слушаниях 14 сентября судья Чистякова постановила подвергнуть Морошкина повторной психэкспертизе. Такое решение она вынесла, после того как лечащий врач политзека заявила на слушаниях, что в дальнейшем содержании в стационаре он не нуждается. После этого психиатр была отстранена от лечения Морошкина, а самому политзеку ужесточили условия содержания, переведя его в отделение, где находятся тяжелобольные. Морошкин оказался в полной изоляции от внешнего мира.

По словам Татьяны Морошкиной, врачи добиваются от ее сына, чтобы тот перестал считать себя политзеком, согласился с тем, что тяжело болен, и оформил инвалидность. Убежденность блогера в том, что его отправили в психбольницу по политическим мотивам, и отказ признавать себя больным психиатры расценивают как симптом заболевания. Такая позиция, утверждают они, свидетельствует, что Морошкин не осознает своего болезненного состояния и опасности для окружающих.