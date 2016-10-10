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Администрация областной спецпсихбольницы № 1 в Челябинске ужесточила блогеру-регионалисту Алексею Морошкину условия содержания, переведя его в другое отделение. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Татьяну Морошкину, мать политзека. В отделении, куда поместили блогера, находятся тяжелобольные. Политзек оказался в полной изоляции от внешнего мира.

Психиатр, на слушаниях 15 сентября в Челябинском облсуде заявившая, что Морошкин не нуждается в пребывании в стационаре, отстранена от его лечения.

Как можно заключить из сообщения, такие решения были приняты по итогам назначенной областным судом повторной психэкспертизы политзека, которая прошла 28 сентября. По словам Морошкиной, экспертиза по существу представляла собой критику июльской публикации правозащитного центра "Мемориал", в которой заявлялось о признании блогера политзаключенным.

Медики, рассказала Морошкина, добиваются от ее сына, чтобы тот перестал считать себя политзеком, согласился с тем, что тяжело болен, и оформил инвалидность. Убежденность блогера в том, что его отправили в психбольницу по политическим мотивам, и отказ признавать себя больным психиатры расценивают как симптом заболевания. Такая позиция, утверждают они, свидетельствует, что Морошкин не осознает своего болезненного состояния и опасности для окружающих.

6 октября, как передавала группа "Агора", мировая судья 2-го участка Центрального района Челябинска Ольга Щелканова оштрафовала главврача 1-й спецпсихбольницы Анатолия Косова на 1000 рублей за непредоставление адвокату Морошкина Андрею Лепехина медицинских документов политзека. Косов получил минимальный штраф, предусмотренный статьей 5.39 КоАП (отказ в предоставлении информации).

Адвокатский запрос на имя главврача Лепехин подал в июне. Косов, однако, обращение проигнорировал. В установленный законом 30-дневный срок он не представил документы, а также не направил юристу уведомления об отказе или об отсрочке в выполнении запроса.

Лепехин обратился с жалобой в прокуратуру, которая и возбудила против Косова дело. Сам главврач вменяемой вины не признал.

О преследовании Морошкина стало известно в сентябре 2015 года. Против блогера возбудили дело по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии. Поводом к преследованию блогера стали 12 публикаций в администрируемом им ВК-сообществе "За сражающуюся Украину! За свободный Урал!".

19 августа 2015-го с Морошкина взяли подписку о невыезде, однако тот нарушил ее, выехав сначала в Москву, а затем на Украину. Тогда он и сообщил СМИ о своем деле.

Тем не менее уже вскоре блогер вернулся в Россию. В ночь на 26 сентября 2015-го он был задержан в Брянске и через Москву возвращен в Челябинск. Там Морошкина арестовали. Первоначально он содержался в СИЗО-7 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемом ФСБ, однако 29 октября политзека перевели в СИЗО-1 областного УФСИН.

19 ноября 2015 года Советский райсуд Челябинска освободил Морошкина от уголовной ответственности, признав его невменяемым, и направил его на принудительное лечение.

В основу решения легло заключение психэкспертизы, по итогам которой блогеру поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Ранее Морошкин получил известность как основатель Церкви Челябинского метеорита. Он требовал у региональных властей передать этой структуре метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль, и настаивал на постройке храма метеорита в Челябинске.

Морошкин под давлением силовиков признал вину и не стал подавать апелляционную жалобу. 10 декабря его перевели в спецпсихбольницу № 1. 12 июля 2016-го Советский райсуд Челябинска продлил срок принудительного лечения политзека еще на полгода. Между тем 15 сентября это решение было отменено. Суд назначил новую экспертизу, которая и была проведена 28 сентября. Повторное рассмотрение вопроса о продлении срока принудлечения пройдет в областном суде в среду, 12 октября.

В январе стало известно, что против Морошкина возбуждено еще одно дело - о раскрашивании бюста Ленина, установленного в парке Алое поле, в цвета украинского флага. Оно открыто по части 1 статьи 214 УК (вандализм).

Бюст Ленина на Алом поле раскрашивали дважды - в апреле и сентябре 2015 года. Первую из акций вменили некоему Ивану Гильмутдинову, ранее заключенному в СИЗО по обвинениям в других преступлениях. Он признал вину и пошел на сделку со следствием. Морошкина обвинили в проведении сентябрьской акции. Это дело сейчас возвращено в полицию на доследование.