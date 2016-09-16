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Челябинский областной суд отменил решение о продлении принудительного психиатрического лечения блогеру-регионалисту Алексею Морошкину. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Татьяну Щур.

Суд назначил повторное освидетельствование Морошкина комиссией специалистов в новом составе. По словам Щур, главной причиной для принятия такого решения могли стать показания лечащего врача Морошкина. Медик заявил, что его пациент в стационарном лечении не нуждается. Освидетельствование должно пройти 28 сентября.

Мать Морошкина сообщила, что ее сын чувствует себя хорошо, все ограничения на общение с родными сняты, давления со стороны персонала сейчас нет.

16 сентября 2015 года стало известно об уголовном преследовании Морошкина по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет). Ему вменили публикации в ВК-группе "За сражающуюся Украину! За свободный Урал! Вместе против зла!", в которой он был администратором.

На другой день блогер заявил "Граням", что бежал на Украину еще в ночь с 12 на 13 сентября. Между тем 16-го числа Морошкин поместил у себя на ВК-странице свое фото на фоне здания ФСБ на Лубянке.

Так или иначе, в конце сентября Морошкин был арестован в Челябинске и помещен в СИЗО-7 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемый ФСБ. Следователь спецслужбы на суде по мере пресечения указал, что 19 августа с обвиняемого взяли подписку о невыезде, однако тот ее нарушил.

В ноябре 2015 года суд освободил Морошкина от уголовной ответственности по возбужденному в отношении него делу. В декабре Морошкина отправили на принудительное лечение в Областную клиническую специализированную психоневрологическую больницу № 1 города Челябинска.

В основу судебного решения легло заключение психиатрической экспертизы, по итогам которой блогеру поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Морошкин известен как основатель Церкви Челябинского метеорита. Он требовал у региональных властей передать этой структуре метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль, и настаивал на постройке храма метеорита в Челябинске. Как утверждалось в заключении, подсудимый не понимает значения своих поступков и не способен руководить ими. В то же время отмечалось, что его действия общественно опасны, поэтому он нуждается в принудлечении.

Между тем родственники Морошкина указывали, что ранее он никогда не страдал психическим расстройством и на учете в психдиспансере не состоял. Они представили суду соответствующие справки. Кроме того, отмечали родственники, вся психэкспертиза заняла около пяти минут. Тем не менее оспаривать решение суда они не стали из опасения ухудшить положение Морошкина.

11 июля правозащитный центр "Мемориал" заявил о признании Морошкина политзаключенным.

12 июля Советский райсуд Челябинска продлил на полгода срок принудительного лечения Морошкина. Когда политзек только оказался в больнице, его матери обещали, что после шести месяцев он сможет выйти из больницы, и затем диагноз, возможно, будет снят. Однако позднее ей сказали, что по сложившейся практике после шести месяцев обязательно будет продление срока.

В январе стало известно, что против Морошкина возбуждено еще одно дело - о раскрашивании бюста Ленина, установленного в парке Алое поле, в цвета украинского флага. Сообщалось, что оно открыто по статье 214 УК (вандализм) и что блогер по нему "проходит как главный подозреваемый". В то же время не уточнялось, о какой именно акции идет речь. Бюст Ленина раскрашивали дважды - в апреле и сентябре 2015 года. При этом вторая акция прошла через несколько дней после сообщения областного УМВД о задержании подозреваемого в первой.

В прошлом Морошкин был русским националистом. В 2014 году он участвовал в агрессии против Украины. 2 марта 2014-го блогер прилетел из Челябинска в Симферополь и сразу же вступил в "самооборону". После аннексии Крыма Морошкин некоторое время находился в Харькове, где участвовал в штурме обладминистрации, а затем прибыл в Донецк и там примкнул к батальону "Восток". Он, однако, утверждал, что никогда не стрелял в людей.

В конце мая 2014-го Морошкин вернулся в Россию, разочаровавшись в "русской весне". Тогда он говорил, что это была не "русская весна", а "весна советская, даже, может, совковая". В дальнейшем блогер еще резче отозвался о войне на Украине, охарактеризовав ее как "геополитическую подлость". Он признавался, что именно под влиянием опыта, полученного на этой войне, перестал быть русским националистом и стал регионалистом.