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новость Продление срока принудлечения политзеку Морошкину подтверждено

13.10.2016
Алексей Морошкин у здания ФСБ в Москве. Фото с личной ВК-страницы (Андрей Брейва)
Алексей Морошкин у здания ФСБ в Москве. Фото с личной ВК-страницы (Андрей Брейва)
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Судья Челябинского облсуда Наталья Чистякова 12 октября оставила в силе решение о продлении блогеру-регионалисту срока принудительного лечения в психбольнице еще на полгода. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на Андрея Лепехина, адвоката политзека.

Решение о дальнейшем содержании Морошкина в областной спецпсихбольнице № 1 в Челябинске вынесла 12 июля судья Советского райсуда регионального центра Ольга Жукова. Рассмотрение апелляции заняло несколько заседаний. На слушаниях 14 сентября судья Чистякова постановила подвергнуть Морошкина повторной психэкспертизе. Такое решение она вынесла, после того как лечащий врач политзека заявила на слушаниях, что в дальнейшем содержании в стационаре он не нуждается.

Однако, как выяснилось на днях, после этого психиатр была отстранена от лечения Морошкина, а самому политзеку ужесточили условия содержания, переведя его в отделение, где находятся тяжелобольные. Морошкин оказался в полной изоляции от внешнего мира.

Как позволяло заключить сообщение матери политзека, Татьяны Морошкиной, такие решения были приняты как раз по итогам повторной психэкспертизы, прошедшей 28 сентября. Медики, рассказывала Морошкина, добиваются от ее сына, чтобы тот перестал считать себя политзеком, согласился с тем, что тяжело болен, и оформил инвалидность. Убежденность блогера в том, что его отправили в психбольницу по политическим мотивам, и отказ признавать себя больным психиатры расценивают как симптом заболевания. Такая позиция, утверждают они, свидетельствует, что Морошкин не осознает своего болезненного состояния и опасности для окружающих.

О преследовании Морошкина стало известно в сентябре 2015 года. Против блогера возбудили дело по части 2 статьи 280.1 УК (публичные призывы к сепаратизму через интернет), предусматривающей до пяти лет колонии. Поводом к преследованию стали 12 публикаций в администрируемом Морошкиным ВК-сообществе "За сражающуюся Украину! За свободный Урал!".

19 августа 2015-го с блогера взяли подписку о невыезде, однако тот нарушил ее, выехав сначала в Москву, а затем на Украину. Тогда он и сообщил СМИ о своем деле.

Тем не менее уже вскоре Морошкин вернулся в Россию. В ночь на 26 сентября 2015-го он был задержан в Брянске и через Москву возвращен в Челябинск. Там блогера арестовали. Первоначально он содержался в СИЗО-7 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемом ФСБ, однако 29 октября политзека перевели в СИЗО-1 областного УФСИН.

19 ноября 2015 года судья Советского райсуда Челябинска Климент Сутягин освободил Морошкина от уголовной ответственности, признав его невменяемым, и направил его на принудительное лечение.

В основу решения легло заключение психэкспертизы, по итогам которой блогеру поставили диагнозы параноидная шизофрения, параноидный синдром и бред реформаторства религиозного толка. Ранее Морошкин получил известность как основатель Церкви Челябинского метеорита. Он требовал у региональных властей передать этой структуре метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в районе озера Чебаркуль, и настаивал на постройке храма метеорита в Челябинске.

В 2014 году Сутягин дал условный срок гражданскому активисту Игорю Юдину по сфабрикованному делу о нападении на оперативников ЦПЭ.

Морошкин под давлением силовиков признал вину и не стал подавать апелляционную жалобу. С 10 декабря 2015-го он содержится в спецпсихбольнице № 1.

6 октября мировая судья 2-го участка Центрального района Челябинска Ольга Щелканова оштрафовала главврача этой больницы Анатолия Косова на 1000 рублей за непредоставление адвокату Лепехину медицинских документов Морошкина. Косов получил минимальный штраф, предусмотренный статьей 5.39 КоАП (отказ в предоставлении информации).

Адвокатский запрос на имя главврача Лепехин подал в июне. Косов, однако, обращение проигнорировал. В установленный законом 30-дневный срок он не представил документы, а также не направил юристу уведомления об отказе или об отсрочке в выполнении запроса.

Лепехин обратился с жалобой в прокуратуру, которая и возбудила против Косова дело. Сам главврач вменяемой вины не признал.

Между тем в январе 2016 года стало известно, что против Морошкина возбуждено еще одно дело - о раскрашивании бюста Ленина, установленного в парке Алое поле, в цвета украинского флага. Оно открыто по части 1 статьи 214 УК (вандализм).

Бюст Ленина на Алом поле раскрашивали дважды - в апреле и сентябре 2015 года. Первую из акций вменили некоему Ивану Гильмутдинову, ранее заключенному в СИЗО по обвинениям в других преступлениях. Он признал вину и пошел на сделку со следствием. Морошкина обвинили в проведении сентябрьской акции. Это дело сейчас возвращено в полицию на доследование.

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13.10.2016

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