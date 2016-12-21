О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.257604.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.257604.html
Также: Право, Криминал, Общество, Происшествия

новость Вице-губернатор Приморья Сидоренко помещен под домашний арест

21.12.2016
Сергей Сидоренко. Фото: primorsky.ru
Сергей Сидоренко. Фото: primorsky.ru
Реклама

Во Владивостоке задержан вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко. Как передает ТАСС, в отношении него уже избрана мера пресечения - Фрунзенский районный суд поместил чиновника под домашний арест на два месяца.

В администрации Приморского края пока не смогли прокомментировать полученную информацию. "Мы не комментируем ситуацию. Сначала должны разобраться следственные органы", - сообщили в пресс-службе.

Причина ареста чиновника пока не называется. В Следственном управления СКР по краю сообщили, что не возбуждали уголовного дела в отношении чиновника.

По данным издания "Приморье 24", Сидоренко мог завысить ущерб от тайфуна "Лайонрок", а федеральную помощь в размере 40 миллионов рублей направить в подконтрольные ему фирмы. По предварительной информации, чиновник был фактическим хозяином ряда агропромышленных компаний, руководителями которых являются его родственники и друзья.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа. В результате было подтоплено 170 населенных пунктов, разрушено около 550 километров дорог и 115 мостов. В регионе вводился режим ЧС федерального уровня. Губернатор края Владимир Миклушевский оценил ущерб, нанесенный стихией, более чем в 7 миллиардов рублей.

Сидоренко курирует в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Занимает эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом законодательного собрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.

Оставить комментарий Обсудить
21.12.2016

новость Новости по теме
18.11.2016 Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян арестован →
18.11.2016 Кузбасские вице-губернаторы Данильченко и Иванов отправлены под домашний арест →
16.11.2016 Бывший вице-губернатор Петербурга задержан по подозрению в мошенничестве →
30.10.2016 Бывший владимирский вице-губернатор Хвостов арестован по делу о взяточничестве →
06.10.2016 Экс-глава Коми Торлопов отправлен под домашний арест →
02.09.2016 Глава МЧС Приморья погиб в ходе спасательной операции →
28.07.2016 Путин отстранил от должности губернатора Кировской области Никиту Белых →
26.07.2016 СМИ: Дело на Хорошавина открыли после конфликта сахалинских бизнесменов с ФСБ →
25.07.2016 Следствие по делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина завершено →
Фото и Видео
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Обама предупредил Путина
Владимир Путин и Барак Обама в Париже. Фото пресс-службы Кремля
новость Чеченские батальоны для Асада
Апти Болотханов и Александр Захарченко. Источник: novayagazeta.ru
новость Массовые задержания в Иркутске
Концентрат "Боярышник". Фото: Роспотребнадзор по Иркутской области
статья Убийство посла: мнения
Посол Андрей Карлов. Фото: mid.ru
статья Грибок на ногтях
РЕКЛАМА
Loading...
статья Сирия как подстава
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Встреча Михалкова с Поветкиным
Илья Мильштейн
новость ООН осудила оккупацию Крыма
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org
новость Навального не пустят на выборы
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
новость Переговоры "друзей" Сирии
Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Фото: mid.ru
новость Под арест за пару фраз
Мост Золотой во Владивостоке. Фото: vladik.me
новость Два года за пост в ЖЖ
Алексей Кунгуров. Кадр "Нейромира-ТВ"
новость Выплату компенсаций задержат
Пенсионерка. Фото: wpravda.com
новость Музыкальный "экстремизм" в Калуге
Роман Гришин. Фото с личной ФБ-страницы
статья Алеппо и мировое бездушие
Виталий Портников
новость Пригожин под санкциями США
Евгений Пригожин. Фото: restoranoff.ru
новость ФСИН грозит Дадину иском
Ильдар Дадин в карельской ИК-7, 01.11.2016. Фото: ФСИН, источник: mk.ru
новость Грозный: подсчет потерь
Моджахеды, убитые под Грозным. Кадр видео из Инстаграма Рамзана Кадырова
новость Террорист может быть на свободе
После теракта в Берлине, 19.12.2016. Кадр видео из твиттера @jpney
новость Выборщики выбрали Трампа
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com