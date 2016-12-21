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Во Владивостоке задержан вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко. Как передает ТАСС, в отношении него уже избрана мера пресечения - Фрунзенский районный суд поместил чиновника под домашний арест на два месяца.

В администрации Приморского края пока не смогли прокомментировать полученную информацию. "Мы не комментируем ситуацию. Сначала должны разобраться следственные органы", - сообщили в пресс-службе.

Причина ареста чиновника пока не называется. В Следственном управления СКР по краю сообщили, что не возбуждали уголовного дела в отношении чиновника.

По данным издания "Приморье 24", Сидоренко мог завысить ущерб от тайфуна "Лайонрок", а федеральную помощь в размере 40 миллионов рублей направить в подконтрольные ему фирмы. По предварительной информации, чиновник был фактическим хозяином ряда агропромышленных компаний, руководителями которых являются его родственники и друзья.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье в конце августа. В результате было подтоплено 170 населенных пунктов, разрушено около 550 километров дорог и 115 мостов. В регионе вводился режим ЧС федерального уровня. Губернатор края Владимир Миклушевский оценил ущерб, нанесенный стихией, более чем в 7 миллиардов рублей.

Сидоренко курирует в администрации Приморского края вопросы сельского и рыбного хозяйства, ветеринарии, использования объектов животного мира, лицензирования и торговли. Занимает эту должность с 2012 года, до этого с 1997 года трижды избирался депутатом законодательного собрания Приморья, где занимал пост председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию.