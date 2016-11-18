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Судья Центрального райсуда Новосибирска Алла Веселых поместила и.о. первого вице-губернатора Кемеровской области Александра Данильченко, обвиняемого в вымогательстве, под домашний арест на срок до 13 января 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

Первоначально СКР ходатайствовал об отправке Данильченко в СИЗО. Затем, однако, ведомство изменило свою позицию, сославшись на то, что ряд ключевых свидетелей по делу уже допрошен. "В связи с этим актуальность содержания обвиняемого под стражей утрачивается", - пояснил следователь.

С ходатайством о домашнем аресте согласились как прокурор, так и сам Данильченко и его адвокаты.

Одновременно судья того же суда Татьяна Петрова отправила под домашний арест еще одну фигурантку дела - начальницу департамента административных органов администрации Кузбасса Елену Троицкую.

Между тем еще двое обвиняемых 16 ноября были арестованы. Это Геннадий Вернигора, доверенное лицо учредителя производственно-торговой компании "Уголь" Александра Щукина, а также начальник кузбасского областного главка СКР Сергей Калинкин. В тот же день Калинкина отстранили от должности.

О задержаниях по делу стало известно в понедельник. Помимо названных фигурантов в деле еще несколько - это другой вице-губернатор Кузбасса Алексей Иванов, сам бизнесмен Щукин, а также замначальника 2-го отдела по расследованию особо важных дел областного главка СКР Сергей Крюков и старший следователь этого отдела Артемий Шевелев. Кроме того, фигурантами названы "иные неустановленные лица".

Дело возбуждено по пункту "б" части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). За это преступление кодекс предусматривает от 7 до 15 лет колонии. Следствие ведет 5-е управление центрального главка СКР, базирующееся в Новосибирске.

Согласно фабуле дела, фигуранты по предварительному сговору вымогали у бизнесмена Антона Цыганкова принадлежащий ему контрольный пакет - 51 процент - акций шахты "Разрез Инской". Стоимость пакета оценивается не менее чем в 1 миллиард рублей.

12 июля Цыганков был задержан. Ему вменили часть 2 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), предусматривающую до 10 лет колонии. Как утверждалось, акционеры использовали порядок взаиморасчетов с контрагентами, позволяющий уходить от уплаты налогов и иных сборов. Это повлекло в частности более чем двухмесячную невыплату зарплаты работникам "Разреза Инского".

Несколько дней спустя сообщалось, что Цыганкова отпустили в статусе подозреваемого, а Щукин - один из фигурантов открытого теперь дела о вымогательстве - ведет с ним переговоры о продаже акций.

15 ноября губернатор Кузбасса Аман Тулеев назвал уголовное преследование своих чиновников давлением на него лично. "Обвинения в адрес Данильченко, Иванова, Троицкой я считаю абсурдными, - сказал глава региона. - И Данильченко, и Иванов, и Троицкая - они никому не нужны. Скорее всего, нужен губернатор. Я это ощущаю давно, года два".