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Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов отправил под домашний арест бывшего главу Коми и экс-сенатора от этого региона Владимира Торлопова, сообщает Интерфакс. Он уже признал вину по делу об организации и руководстве преступным сообществом и мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Согласно постановлению суда, под домашним арестом Торлопов будет находиться в московской квартире. Ему запрещено покидать ее без разрешения следователя, общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и сотрудников ФСИН, а также пользоваться средствами связи, интернетом и почтой.

Следователь СКР уже предъявил экс-губернатору обвинение. "Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с другими соучастниками, а также в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере в составе организованной преступной группы с использованием своего служебного положения", - сообщили в СКР. По данным ведомства, к уголовной ответственности в настоящее время привлечены 16 человек.

В четверг о возбуждении в отношении Торлопова дела по статье 210 УК (организация преступного сообщества) сообщил "Коммерсант". В среду вечером Торлопов по повестке следователя вылетел из Сыктывкара в Москву на допрос в качестве подозреваемого.

Есть сведения, что дело Торлопова напрямую связано с делом его преемника на посту главы Коми Вячеслава Гайзера, который уже больше года содержится в московском СИЗО по обвинениям в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Имя Торлопова в деле Гайзера фигурировало давно, однако преследование его СКР долгое время не начинал.

Как предполагает издание, причиной было членство Торлопова в Совфеде: привлечение действующего сенатора к уголовной ответственности - процедура длительная и сложная. Между тем в сентябре каденция Торлопова закончилась, а на новый срок его не выдвинули.

Есть предположение, что материалы в отношении бывшего сенатора объединят в одно производство с делом Гайзера. Не исключается, однако, и то, дело Торлопова продолжат расследовать отдельно.

Адвокаты фигурантов дела Гайзера отмечали, что о возбуждении дела против Торлопова им не известно. Фамилия предшественника Гайзера, рассказывали юристы, неоднократно встречалась им в деле, однако он всегда упоминался либо как глава Коми, либо как сенатор, но не как соучастник преступлений.

Торлопову 66 лет. Он возглавлял Коми в 2002-2010 годах. Во время его второго срока Гайзер и сделал карьеру. Есть сведения, что именно Торлопов убедил Гайзера выдвинуться в 2010-м на пост главы региона в качестве технического кандидата, когда сам был явным фаворитом. Так или иначе, Гайзер, сменив Торлопова на посту, выдвинул его в Совфед.

По некоторым данным, как Торлопова, так и его преемника поддерживал местный олигарх Александр Зарубин, сейчас находящийся в международном розыске по делу Гайзера как один из предполагаемых организаторов преступного сообщества. Как отмечается, в целом костяк этого сообщества сложился именно в бытность Торлопова главой Коми.