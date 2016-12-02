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новость Новый снос "самостроя" в Москве начнется 5 декабря

02.12.2016
Снос торговых павильонов в Москве. Фото: retail-loyalty.org
Снос торговых павильонов в Москве. Фото: retail-loyalty.org
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Новый снос объектов, признанных властями Москвы самостроем, начнется 5 декабря. Об этом сообщили в Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы.

При этом, как подчеркнул начальник Госинспекции Сергей Шогуров, 39 из 43 объектов их владельцы демонтируют добровольно до начала административного сноса.

В восточном, южном и юго-западном административных округах все объекты из "третьего списка самостроя" уже демонтированы. По словам Шогурова, массового ночного сноса объектов, как это было в феврале и августе, не предполагается.

"Снос объектов, по которым не поступило заявлений на добровольный демонтаж, власти начнут с 5 декабря. В связи с тем, что объекты расположены в зоне жилой застройки, они будут демонтироваться в дневное время, согласно графику по выводу объектов, утвержденному префектурами АО", - подчеркнул глава контрольного ведомства.

В декабре 2015 года столичное правительство утвердило первый список объектов, куда вошли 104 сооружения. В ночь с 8 на 9 февраля в Москве снесли 97 признанных самостроем объектов торговли. Павильоны сносили возле станций метро "Проспект мира", "Чистые пруды", "Таганская", "Щелковская", "Партизанская", "Сокол", на улицах Люсиновская, Марксисткая и других. Работы велись при поддержке судебных приставов и полиции, в нескольких точках возникали конфликты с арендаторами.

Собянин назвал снос "наглядным примером того, что в России не продается правда, наследие, история нашей страны". По словам мэра, владельцы снесенных объектов не должны "прикрываться бумажками о собственности, приобретенными явно жульническим путем". Вторая волна сноса прошла в Москве в ночь на 29 августа.

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02.12.2016
в блоге Блоги
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Дмитрий Борко 22.04.2016
в блоге Дело не в домиках
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Слом магазина на Кропоткинской. Скриншот с канала Mari Jaga на YouTube

Примечания к сноске

09.02.2016

Массовый ночной снос магазинов у станций московского метро вызвал бурю в соцсетях. Комментаторы уверены: эта собянинская спецоперация не имеет ничего общего с заботой о красоте и историческом облике города. Городские власти плюют на закон и нужды москвичей, поощряют коррупцию и издеваются над малым бизнесом.

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