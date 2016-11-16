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Московская полиция возбудила против гражданского активиста Константина Алтухова (Паркмена) дело по пункту "а" части 1 статьи 213 УК (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает "Медиазона". Активисту грозит до пяти лет колонии.

Дело открыто после инцидента, произошедшего в ночь на 26 октября. Тогда Алтухов подвергся нападению со стороны боевиков из Шатурской федерации универсального боя и MMA "Ратибор" (поселок Шатурторф Шатурского района Подмосковья). Трое нападавших - Д. Потемкин, С. Калитвинцов и Р. Егоров - и проходят по делу потерпевшими. Как утверждается, активист наехал на них своей Mazda.

Алтухов участвует в защите сквера в юго-западном столичном районе Теплый Стан. На месте сквера предполагается построить 22-этажный дом. В ночь на 26 октября он дежурил у въезда на стройплощадку, перегородив своей машиной дорогу грузовикам.

Около 4 часов утра примерно 20 боевиков "Ратибора" во главе с его президентом Николаем Руденко подошли к машине активиста и начали ее раскачивать, а лобовое стекло и решетку радиатора залили пеной из огнетушителя.

Один из нападавших предложил Алтухову поговорить "как мужчина с мужчиной". Активист опустил стекло машины, после чего боевик распылил ему в лицо слезоточивый газ. Алтухов закрыл стекло, однако из-за газа, попавшего в салон, у него начались судороги. Он непроизвольно нажал на педаль, и машина поехала в сторону открытых ворот стройплощадки. В этот момент в нее врезался КамАЗ.

После этого боевики разбили лобовое стекло машины и начали ударами ломать кузов; один и нападавших прыгал на капоте. Алтухова вытащили наружу, проволокли по земле и уложили на асфальте, придавив голову ботинком, а затем нанесли несколько ударов ногами.

Одновременно на стройплощадку начали заезжать грузовики.

Алтухов получил перелом ладьевидной кости руки, а также сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Боевики украли из его машины антирадар, регистратор, 115 тысяч рублей, мобильник и планшет.

Пострадавший подал в полицию заявление о нападении, однако силовики завели дело лишь о краже, совершенной группой лиц с причинением значительного ущерба (пункты "а", "в" части 2 статьи 158 УК). Оно открыто в отношении "неустановленных лиц".

Президента "Ратибора" Руденко ранее замечали в других потасовках с активистами у стройплощадки в Теплом Стане. Кроме того, боевики "Ратибора" нападали на протестующих против застройки парка на Живописной улице, расположенной на северо-западе Москвы.

Алтухов получил известность первой же своей акцией. В октябре 2014 года он припарковал свою Mazda на Профсоюзной улице с нарушением ПДД, а когда ее погрузили на эвакуатор, догнал его и заперся в своем автомобиле почти на сутки. Все это время эвакуатор оставался на месте, поскольку не имел права ни перевозить машину с человеком внутри - это запрещают правила техники безопасности, - ни снять ее: с момента погрузки на эвакуатор машина попадает в базу и забрать ее можно только со специализированной платной стоянки. В результате переговоров Алтухову дали уехать. После этого активиста и начали называть Паркменом.

В дальнейшем Алтухов провел еще ряд акций. Минимум дважды он получал административные аресты. В последнее время сотрудничал, в частности, с активистами Вадимом Коровиным и Яном Кателевским.