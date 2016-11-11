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новость Правовая девственность

СКР предложил Минздраву сообщать о ведущих половую жизнь подростках
11.11.2016
Автомобиль Следственного комитета. Фото: unionnews.ru
Автомобиль Следственного комитета. Фото: unionnews.ru
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Следственный комитет предложил Минздраву сообщать правоохранительным органам о не достигших 16-летнего возраста подростках, которые, по данным врачей, ведут половую жизнь. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Евгеню Минаеву.

Минаева напомнила об уголовной ответственности за секс с лицами, не достигшими 16-летнего возраста. По ее словам, такие преступления часто не выявляются из-за того, что не все знают о существовании уголовного запрета. Девочки обычно скрывают такие факты, опасаясь огласки и негативных последствий, отметила Минаева. В результате такие преступления остаются безнаказанными, а несовершеннолетние могут впоследствии стать жертвами более тяжких преступлений либо со временем сами станут совершать подобные преступления.

Направленное в Минздрав предложение направлено на "повышение эффективности работы по выявлению указанных преступлений". подчеркнула представитель СКР. По ее словам, представители обоих ведомств договорились о создании межведомственной рабочей группы, чтобы разработать поправки в действующее законодательство.

При этом Минеева отметила, что передача таких сведений в правоохранительные органы обеспечивает защиту прав несовершеннолетнего и не разглашает врачебную тайну, так как тайна предварительного следствия также охраняется законом.

В России регулярно звучат требования ужесточения наказания за педофилию. В 2012 году был принят закон, который ужесточил возможности условно-досрочного освобождения для обвиняемых в педофилии: претендовать на него они смогут только после отбытия не менее 4/5 срока наказания, против нормы в 3/4. Тот же закон запретил приговаривать обвиняемых в насилии над ребенком младше 14 лет к условным срокам наказания и допустил возможность их химической кастрации. В 2015 году в Думу почтупил законопроект о полной отмене УДО для педофилов.

В марте 2015 года занимавший тогда должность детского омбудсмена Павел Астахов обратился к Владимиру Путину с идеей ввести для педофилов, освободившихся из колоний, пожизненный административный надзор. Кроме того, он заявил о необходимости исключить возможность УДО для осужденных за подобные преступления. Для тех же преступников, от действий которых пострадали дети в возрасте до 14 лет, Астахов также предложил отменить сроки давности.

В апреле того же года депутаты Госдумы Елена Мизулина и Ольга Баталина внесли в нижнюю палату законопроект, отменяющий сроки давности за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также за организацию детской проституции и оборот детской порнографии.

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11.11.2016

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