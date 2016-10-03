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новость В суд по делу об убийстве Немцова не пустили журналистов

03.10.2016
Одиночный пикет у здания Московского окружного военного суда. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Одиночный пикет у здания Московского окружного военного суда. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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В Московский окружной военный суд, где в понедельник начнется слушание по существу дела об убийстве политика Бориса Немцова, не пустили пишущих журналистов, сославшись на нехватку мест. Как передает ТАСС, об этом сообщил представитель суда Кирилл Лужин.

Судебные приставы задерживают пишущих журналистов. В то же время прессу с камерами пропускают в зал "в приоритетном порядке".

По данным "Медиазоны", перед зданием суда на 2-й Бауманской улице скопилось около 20-30 корреспондентов российских и иностранных СМИ и информационных агентств.

"Никого не записывать, я тут командую", - заявил один из приставов, после того как помощник судьи, попросил записать и пропустить журналистов.

По словам корреспондента "Граней", у здания суда также видны люди, стоящие в одиночных пикетах. Они держат плакаты "Где организаторы и заказчики убийства Немцова?" и "Кадырова на допрос, дело на доследование".

Дело рассматривается военным судом, поскольку на момент совершения преступления один из обвиняемых, Заур Дадаев, еще служил во внутренних войсках. Официально с 27 января по 28 февраля 2015 года он находился в отпуске, и был уволен сразу после возвращения из него.

Коллегию присяжных суд смог отобрать только со второй попытки. Сейчас в деле 12 основных присяжных заседателей и 10 запасных. Как уточняет "Медиазона", сторону обвинения будет представлять прокурор Мария Семененко - она была государственным обвинителем на процессе по делу лидера "Русского образа" Ильи Горячева и на суде над исполнителями убийства журналистки Анны Политковской. Оба процесса рассматривались с участием присяжным и закончились обвинительным вердиктом.

В деле пятеро обвиняемых - Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Каждому из них вменены пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 (убийство по найму в составе организованной группы) и часть 3 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия). По первому из этих обвинений предусмотрено наказание вплоть до высшей меры.

Уголовное преследование еще одного фигуранта - Беслана Шаванова, погибшего в марте 2015 года при задержании в Грозном, - прекращено в связи с его смертью, то есть по нереабилитирующему основанию.

В отдельное производство выделено дело против кадыровца Руслана Мухудинова, которого обвинение называет заказчиком и организатором убийства, а также "иных неустановленных лиц".

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03.10.2016

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