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новость Министр образования Васильева выступила "за возврат к лучшим традициям советской школы"

20.01.2017
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
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Министр образования Ольга Васильева выступила "за возврат к лучшим традициям советской школы". Об этом она рассказала в интервью "Независимой газете".

"По отношению к школе я консерватор, я за возврат к лучшим традициям советской школы. Все новое - это хорошо забытое старое. Сегодня это все тоже актуально", - заявила министр.

По ее словам, любая школа XXI века "должна воспитать личность, уважающую свой народ, ценящую труд". "И разве молодому человеку не надо внушать, что он должен трудиться на благо себя и своей страны?", - задается вопросом Васильева.

"У нас страна, уважающая знание. Чем плоха эта наша традиция? Было два периода в истории XX века, когда мы усиленно учились, - это военные и послевоенные годы", - добавила она.

Говоря о школьной загрузке, министр призвала "аккуратней подходить к школьному расписанию". "В этом смысле семь-восемь уроков в день - явный перебор. Перегрузки в школах быть не должно", - добавила она. Также, по словам Васильевой, она не поддерживает идею отмены домашнего задания.

В начале октября 2016 года Васильева пообещала, что изучение основ религии в школах будет улучшаться, а количество часов предполагается увеличить. Кроме того, министр сообщила, что обещанное ею возвращение уроков астрономии в школы произойдет за счет сокращения второго иностранного языка. "Второй язык, если это не языковая школа, во многом профанация. Дай бог, чтобы у нас один иностранный хорошо преподавали, - сказала министр. - Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был рабочим по окончании школы".

Васильева была назначена министром образования 19 августа 2016 года, сменив на этом посту Дмитрия Ливанова. 30 августа она посоветовала родителям блокировать сайты и игры в интернете для своих детей. "Что касается школы, я считаю, что в школах должна быть профилактическая замена. Чтобы ребенок занимался активной деятельностью, спортом, музыкой, чтобы отвлекать его от постоянного желания сидеть все время в сети", - сказала министр.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
20.01.2017
в блоге Блоги
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в блоге Министр-патриот
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Лицо святейшей богомолки

Николай Митрохин, 22.08.2016

Когда-то она считалась "прогрессивной" и даже проявляла симпатии к католичеству. Но один ее знакомый лет десять назад охарактеризовал мне Васильеву так: "Она в общем-то хороший человек... Однако в какой-то момент надо было делать выбор. И она предпочла дружить не со Святым Престолом, а с Патриархией".

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