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Министр образования Ольга Васильева попросила не считать ее сталинисткой. Об этом она заявила в интервью "Интерфаксу".

"Как я могу относиться к Сталину, человеку, тирания которого очевидна? Человеку, на совести которого (и не только на его совести) жертвы политических репрессий", - задалась вопросом Васильева.

При этом, по ее словам, "мы должны согласиться, что этот человек - государственник". "Я его обычно называю большим политиком с большим-большим знаком "минус", - пояснила Васильева.

Заслуга Сталина, по мнению министра, также в том, что он "восстановил преемственность с дореволюционной историей". "В 1917 году, придя к власти, большевики сделали очень простую вещь - прервали преемственность с дореволюционной историей. Это был политический шаг. В 1931-м году Сталин выступил перед работниками советской промышленности и сказал, что история у нас есть. И преемственность была восстановлена", - рассказала Васильева.

"Начиная с 1935-го года, в общественном сознании опять появляется понятие государственного патриотизма, на котором поставили крест в 1917 году. Сталин как прагматик прекрасно понимал, что впереди страшная война и нужна мобилизация, в том числе и духовная. Отсюда картины в кино, отсюда поэмы и фильмы об Александре Невском и Иване Грозном", - объяснила она.

При этом министр подчеркнула, что в истории "без мифологизации нельзя". "Понимаете, без героев, без героического облика исторических персонажей нельзя обойтись. Будь ты маленький человек, будь ты взрослый, у тебя должен быть идеал, к которому нужно стремиться", - добавила она.

Васильева также коснулась темы подлинности истории "28 героев-панфиловцев". По ее словам, она разделяет мнение своего учителя, академика Георгия Куманева, который считал "подвиг панфиловцев" историческим фактом. "Я чту учителей", - добавила Васильева.

Васильева была назначена министром образования 19 августа. Она сменила на этом посту Дмитрия Ливанова.