О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/opinion/mitrokhin/m.253950.html
Также: Митрохин, Правительство, Президент, Религия, Наука, Дети, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Николай Митрохин, Дмитрий Ливанов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Кирилл, Владимир Мединский

статья Лицо святейшей богомолки

Николай Митрохин, 22.08.2016
Николай Митрохин. Фото из личного архива
Николай Митрохин. Фото из личного архива
Реклама
статья Статья

Русский златоустный

Однако, к сожалению, на этот раз все серьезнее. Политические пенсионеры и потухшие звезды культуры ангажированы в новую организацию не зря. Создание Общества русской словесности под председательством патриарха Кирилла - часть большого плана Путина по радикальной перестройке системы гуманитарного образования.

Николай Митрохин
15.03.2016
статья Статья

Выставка Верховного

Можно, конечно, назвать патриарха Кирилла обычным советским человеком, которому как вдолбили в голову в так и не законченной им советской школе про стройки социализма и Победу, так он и повторяет это десятилетия спустя при каждом удобном случае. Но нет, тут все гораздо сложнее.

Николай Митрохин
06.11.2015
статья Статья

Подражательный патриотизм

Калужский губернатор Артамонов, который ввел в школах области ежедневное обязательное исполнение учениками государственного гимна ссылается на американский опыт патриотического воспитания молодежи: "Американцы делают это с незапамятных времeн и ничего плохого в этом не находят".

Владимир Абаринов
12.02.2015
статья Статья

Историк правду проел

Люди вокруг будущих "Мифов и легенд путинской России" собрались солидные и непьющие. Они просто намерены в очередной раз проесть российскую историю, как это делали до них бесчисленные авторы учебников по истории КПСС, политэкономии социализма, научному атеизму и не менее научному коммунизму. Вопрос меню, ням-ням. И "Мерседесы" с "Ауди" нынче тоже недешевы.

Валерия Новодворская
28.11.2013
статья Статья

Пропаганда в школьной форме

Вместе с нормами ГТО в российские школы возвращаются "политинформации" - так называемые разъяснительные уроки про Крым. Единоросы уже отправились в школы и вузы, вооруженные спешно составленными методичками. По мнению авторитетных педагогов, это нарушение закона и возвращение "совкового культа силы".

Елена Власенко
26.03.2014

Назначение Ольги Васильевой главой Министерства образования и науки было объявлено в лучших путинских традициях - внезапно, в середине дня в пятницу. И это плохая новость.

Васильева известна в узких кругах не только как представитель РПЦ в кругу светских исследователей религии, но и как профессиональная патриотка, отвечавшая за программу патриотического воспитания в качестве замглавы управления администрации президента по общественным проектам.

Такое ее позиционирование удовлетворяет интересам и Путина, и Медведева. Президент озабочен вопросом "патриотического" в его понимании преподавания новейшей истории в школе. Однако разработка единого учебника истории встречает почти единодушное сопротивление профессионального сообщества. Васильева входит в совет по подготовке программ по курсу "Отечественная история" при Минобрнауки. В последние годы она выступила с рядом публичных лекций, хорошо укладывающихся в путинскую модель восприятия истории. В этой модели "неоднозначный" следователь НКВД бьет хорошего заключенного, но самый главный урок, который школьник Петя должен вынести из этой сцены, состоит в том, что оба, несмотря ни на что, являются патриотами своей страны. Васильева освоила этот жанр одной из первых, еще в 2003 году.

Что же касается премьера, то он находится под влиянием своей воцерковившейся жены. А она тесно дружит с патриархом Кириллом, проталкивающим идею о "позитивных последствиях" массированного воздействия православия на мозг школьников.

Соответственно, единственная задача, которая может быть поручена Медведевым такому человеку в Минобрнауки, - это "православизация" системы среднего образования. Формально эта "православизация" идет уже 17 лет, с момента создания Координационного совета по взаимодействию Министерства образования и Московской патриархии. Еще в 2012 году РПЦ добилась включения в школьную программу для 4-го класса компонента "основы религиозных культур и светской этики". Задумывалось, что родители в массе своей будут выбирать из этого компонента единственный полноценно разработанный и пропагандируемый предмет - "основы православной культуры". Однако на практике большая часть родителей не желает для своих детей "православной культуры" и выбирает из списка другие предметы, прежде всего "светскую этику", а учителя их, как правило, в этом поддерживают. Сами учителя могут при этом придерживаться самых разных воззрений, однако общую неприязнь системы среднего образования к "проникновению попов в школу" политикам, настоявшим на введении ОПК, и тем более самой РПЦ преодолеть не удалось.

Бывший министр Дмитрий Ливанов отрицательно относился ко всем попыткам РПЦ увеличить свое влияние в школе и вузах (сейчас выдвинуто требование ввести ОПК во всех классах средней школы, а не в одном, как сейчас) и не был оголтелым проповедником патриотических идей. И это отражало преобладающее настроение всей педагогической системы.

Понятно, что Васильева назначена для того, чтобы изменить ситуацию. Однако насколько это возможно?

Тут можно вспомнить о тех аспектах биографии Ольги Юрьевны, что остались за пределами официальных справок. Когда-то она считалась "прогрессивной" и даже, как рассказывают, проявляла симпатии к католичеству. Но один ее знакомый еще лет десять назад охарактеризовал мне Васильеву так: "Она в общем-то хороший человек, все понимает, и понимает правильно. Однако в какой-то момент надо было делать выбор. И она предпочла дружить не со Святым Престолом, а с Патриархией".

Васильева, таким образом, является ярким представителем новой путинской элиты. Личные убеждения - это одно, а карьера - другое. Здесь бумажный тигр будет скалить искусственные клыки и надувать щеки, следуя генеральной линии партии.

Как историк отношений РПЦ с советским государством Васильева ничем особенным себя не проявила и к тому же с годами становилась все более ангажированной. Характер ее административной деятельности проявился на кафедре религиоведения Российской академии государственной службы, которую она возглавила после нескольких лет работы в Институте российской истории РАН. Кафедра была наследником Института научного атеизма при ЦК КПСС и находилась под угрозой закрытия. Васильева переименовала ее в кафедру государственно-конфессиональных отношений и добилась прекращения ее активных контактов с западными религиозными институциями. Зато компания пожилых педагогов еще несколько лет оставалась при деле, а сама Васильева стала популярным преподавателем у провинциалов, составлявших основную массу студентов РАГС (ныне РАНХиГС).

Самым известным публичным ее деянием той поры была организация курсов переподготовки для молодых епископов РПЦ, которых в сжатые сроки учили основам юриспруденции и управления. Какая была от этого польза, на самом деле неизвестно. Однако начинание было громкое - подобные просветительские инициативы вообще замечались властями предержащими, у которых нередко болела голова от дикой самодеятельности бывших пэтэушников, внезапно становившихся распорядителями духовной жизни православных общин целых регионов.

Аналогичным образом строилась карьера Васильевой в администрации президента, куда она попала во второй половине 2000-х годов. О ее повышении знали в религиоведческой среде, однако вне ее имя Васильевой не звучало, хотя имена других отчаянных профессиональных патриотов из АП нередко попадали в прессу. Так или иначе, очередной карьерный шаг был сделан.

Мне плохо верится, что очередной путинский комиссар, назначенный на высокий государственный пост, будет способен реально что-то сделать против сложившейся министерской бюрократии или тем более против профессионального сообщества, интересы которого должен вроде бы представлять в верхах.

Достаточно тут вспомнить Владимира Мединского, которого с похожими целями поставили руководить Министерством культуры. Это был такой же, как Васильева, "временщик" - без опыта серьезной административной работы, без команды, без поддержки профессионального сообщества, но с большими амбициями по части "патриотического воспитания".

И что в итоге? Группа его близких сотрудников уже сидит - и еще неизвестно, что они наговорят про своего шефа. Сам он вляпался в большой "антипатриотический" скандал с мемориальной доской маршалу Маннергейму. В прессе его имя не пинает только ленивый. Мало кто сомневается, что при послевыборном перетряхивании правительства (если не раньше) его имя исчезнет из списка министров. А главное - стало ли Министерство культуры или подчиняющиеся ему учреждения за годы его правления "более патриотичными"? Непрерывная череда скандалов вокруг совсем не "патриотичных" спектаклей и выставок показывает, что эта задача оказалась невыполнимой.

Неудачей закончилась и карьера министра Ливанова - он пошел войной на Академию наук и добился временных побед, которые завершились его преждевременной отставкой.

Могу предположить, что и судьба Ольги Васильевой на посту министра вряд ли сложится благополучно. Ее тесная связь с руководством РПЦ - ныне худшая рекомендация для преподавательской среды, как бы она ни успокаивала учителей, обещая им "заботу". Стало быть, у "Мединского в юбке" есть две перспективы.

Либо быть "дамой, приятной во всех отношениях", каковой она была в качестве завкафедрой в РАНХиГС. То есть, сформировав подле себя стайку влюбленных почитательниц в платочках, заниматься малозначимыми переименованиями, инспекциями и публичными лекциями с громкой патриотической и православной риторикой, и под сурдинку выбивать для учителей повышение зарплат и льготы. Либо попытаться реализовать "наказ партии". Тогда Васильевой суждено увязнуть в борьбе с собственным аппаратом, отбиваться от критических публикаций и петиций об отставке, построить дачу в Крыму и оказаться крупно подставленной перед Путиным любезно улыбающимися сотрудниками.

Комментарии 20 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Николай Митрохин, 22.08.2016
статья Статьи по теме
Максим Борисов

Трудно бить бога

Максим Борисов, 08.08.2007

Действительно ли настало такое время, когда без всякого страха, без оглядки, без опасения быть немедленно обвиненным в каких-то скрытых неблаговидных намерениях можно вести дискуссии о месте религии в жизни общества?
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Уроковое влечение

Илья Мильштейн, 27.03.2013

Протоиерей Димитрий Смирнов зрит в корень. Русские угрюмы и несчастны - а почему? Никто до сих пор не объяснил им, в чем заключается смысл жизни. А если бы нашелся такой толкователь, то лицо народа резко изменилось бы к лучшему. Скоро русские возвеселятся и станут счастливы. Это неизбежно, поскольку школяры будут валом валить на уроки, заповеданные нам о. Димитрием.
Николай Митрохин. Фото из личного архива

МИФИ XXI века

Николай Митрохин, 11.06.2013

Письмо академиков РАН с требованием закрыть кафедру теологии в МИФИ сенсационно не просто числом подписавших. Оно переводит конфликт между российским обществом и РПЦ в новую плоскость. Противостоять давлению получается только коллективно - с привлечением людей, от мнения которых не отмахнуться. В Академии наук это поняли. Поймут ли недовольные в МИФИ?
Валерия Новодворская. Фото Граней.ру

Спасите наши души!

Валерия Новодворская, 24.01.2014

Жаль, что долгий каторжный век Александра Исаевича кончился раньше единой концепции сталинизма из ЕГЭ и будущего учебника имени господина Чубарьяна. Александру Чубарьяну уже немало лет. Я буду молить Бога о такой для него каре: пусть у входа в ад с красными флагами и с чертями на вышках его встретят вохровцы с рогами и с овчарками.
новость Новости по теме
20.08.2016 Васильева: Журналисты неправильно расслышали мой комментарий →
19.08.2016 Министром образования стала Ольга Васильева →
19.08.2016 РБК: Министр образования Ливанов уйдет в отставку →
13.02.2014 Кремлевским чиновникам расскажут о консерватизме и "иностранных агентах" →
Фото и Видео
27111
Play own
В СИЗО за покемонов
27110
Play own
Христиане против мракобесия
27100
Play own
День изгнанья и день лицея
27034
Play own
Годовщина приговора Сенцову и Кольченко
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Эффект дачи Медведева
383
статья Шпицберген наш!
РЕКЛАМА
Loading...
новость Навальный уличил Тимакову во лжи
Наталья Тимакова и Алексей Навальный
новость Медведев удалил твит о Крыме
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Миллиарды Захарченко: версии
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
новость ФБК о даче Медведева
Иллюстрация с сайта Алексея Навального
в блоге Бастрыкин в опале
383
новость Бывшев: угроза нового дела
Александр Бывшев. Фото из личного архива
новость Война на Украине: 9640 погибших
Разрушенный снарядом дом. Фото пресс-центра АТО
в блоге Ни кубометра валюты
383
статья Смысл списка МБХ
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Десант рвется в бой
Десантники на Дворцовой площади. Фото В.Волохонского/Грани.Ру
новость Компенсации по "высотному делу"
Флаг на шпиле здания на Котельнической набережной. Кадр LifeNews
в блоге Есть ли такая партия?
59
новость Обвинения спасшимся танкистам
Танки Т-72. Фото: mil.ru
новость Морошкина повторно освидетельствуют
Алексей Морошкин. Кадр "Открытой России"
новость Неучтенные восемь секунд
На месте катастрофы под Смоленском. Фото: polskieradio.pl