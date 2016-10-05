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новость Нравственный закон и звездное небо

Министр образования: Уроков религии в школе станет больше
05.10.2016
Ольга Васильева со школьниками. Фото: минобрнауки.рф
Ольга Васильева со школьниками. Фото: минобрнауки.рф
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Изучение основ религии в школах будет улучшаться, а количество часов предполагается увеличить. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева в интервью газете "Комсомольская правда".

"Этот предмет, так же, как и многие другие, проходит очень длинную жизнь. Я думаю, что это будет обсуждаться, будет наверняка увеличиваться, продвигаться дальше. Уверена, что и учебники будут улучшаться", - сказала Васильева.

По словам министра, в мусульманских регионах большая часть учащихся выбирает основы светской этики. а "религиозное обучение проходит в медресе". Таким образом, изучение этого предмета не разъединяет, а объединяет страну, считает Васильева. "Предмет построен так, что любой модуль начинается с того, что Россия - наша общая родина, многоконфессиональная и многонациональная, про нравственные ценности, любовь и уважение к отечеству. А затем - про ислам в истории России, про основы этой религии. Это правильная подача материала. В условиях наступления салафизма нам важно показать роль традиционного ислама, это и есть противодействие радикальным исламистским течениям", - отметила она.

Кроме того, Васильева сообщила, что обещанное ею возвращение уроков астрономии в школы произойдет за счет сокращения второго иностранного языка. "Второй язык, если это не языковая школа, во многом профанация. Дай бог, чтобы у нас один иностранный хорошо преподавали, - сказала министр. - Второй язык и третий можно и нужно изучать факультативно, но на таком уровне, чтобы и он был рабочим по окончании школы".

Васильева была назначена министром образования 19 августа, сменив на этом посту Дмитрия Ливанова. 30 августа она посоветовала родителям блокировать сайты и игры в интернете для своих детей. "Что касается школы, я считаю, что в школах должна быть профилактическая замена. Чтобы ребенок занимался активной деятельностью, спортом, музыкой, чтобы отвлекать его от постоянного желания сидеть все время в сети", - сказала министр.

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Лицо святейшей богомолки

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Когда-то она считалась "прогрессивной" и даже проявляла симпатии к католичеству. Но один ее знакомый лет десять назад охарактеризовал мне Васильеву так: "Она в общем-то хороший человек... Однако в какой-то момент надо было делать выбор. И она предпочла дружить не со Святым Престолом, а с Патриархией".

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