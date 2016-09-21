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Глава Минобрнауки Ольга Васильева намерена вернуть в школьную программу астрономию как отдельный предмет, передает РИА "Новости". "Возврат будет точно, 100 процентов", - сказала министр.

При этом глава департамента госполитики в сфере общего образования Минобрнауки Анастасия Зырянова напомнила, что астрономия из базисного плана школьной программы исчезла в 1991 году, однако остались астрономические кружки, а многие школы включают раздел астрономии в рамках уроков по физике.

Что касается предмета военной начальной подготовки, то его, по мнению Васильевой, возвращать смысла нет.

"Те навыки, которые давали на этом уроке, сейчас есть на ОБЖ, начиная с самых младших классов. Не вижу необходимости для введения этого предмета. Сейчас, возможно, и не научат разбирать автомат, но все остальное есть на ОБЖ", - указала глава Минобрнауки.

Васильева была назначена министром образования 19 августа, сменив на этом посту Дмитрия Ливанова. 30 августа она посоветовала родителям блокировать сайты и игры в интернете для своих детей. "Что касается школы, я считаю, что в школах должна быть профилактическая замена. Чтобы ребенок занимался активной деятельностью, спортом, музыкой, чтобы отвлекать его от постоянного желания сидеть все время в сети", - сказала министр.