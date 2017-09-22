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Также: История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Иосиф Сталин, Владимир Ульянов (Ленин), Михаил Горбачев, Зураб Церетели, Станислав Говорухин

новость Кто в аллее всех милее

В Москве на "Аллее правителей" открыли бюсты Ленина и Сталина
22.09.2017
Бюст Иосифа Сталина работы Зураба Церетели. Фото: twitter.com/Eremeev_Oleg_
Бюст Иосифа Сталина работы Зураба Церетели. Фото: twitter.com/Eremeev_Oleg_
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В Москве на "Аллее правителей" установили бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина и других руководителей советского государства. Об этом сообщает Интерфакс.

В торжественной церемонии открытия новых бюстов приняли участие их автор Зураб Церетели, глава комитета Госдумы по культур Станислав Говорухин и заместитель министра культуры Александр Журавский.

Ленина и Сталина можно оценивать по-разному, однако оба они "часть истории России, которую нельзя забывать", заявил Журавский. "Бороться с памятниками абсолютно бесперспективно, историю надо знать во всем ее многообразии", - отметил замминистра.

Помимо Ленина и Сталина, на аллее появились бюсты Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко и Михаила Горбачева.

По словам Журавского, 1 февраля следующего года, ко дню рождения первого президента России Бориса Ельцина, на аллее будет установлен его бюст.

Как сообщает РБК, сразу после окончания церемонии у бюста Сталина в одиночный пикет встала активистка. У нее в руках был плакат с цитатой из стихотворения Анны Ахматовой "Защитникам Сталина".

"Аллея правителей" была открыта 26 мая у здания в Петроверигском переулке, где располагается "Музей военной формы одежды" Российского военно-исторического общества. Тогда на ней были установлены изготовленные Церетели 33 бюста российских правителей, от Рюрика до Александра Керенского.

В июле в сквер в Петроверигском переулке был доставлен памятник Ивану Грозному работы скульптора Василия Селиванова. Монумент должен был быть установлен городе Александров Владимирской области, однако городские власти отложили открытие памятника на неопределенный срок.

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22.09.2017
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