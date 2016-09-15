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В городе Сургут недалеко от места, где заложен памятник жертвам политических репрессий незаконно установили бюст Иосифа Сталина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления информационной политики администрации города Екатерину Швидкую.

Сейчас на месте установки памятника работает муниципальный контроль. "Бюст Сталина был установлен в четверг незаконно. Рядом комиссией по топонимике согласовано место для установки памятника репрессированным, на который сейчас собирают средства, - сказала Швидкая. - Скорее всего, будет составлен акт о незаконной установке. Если это будет доказано, то строение снесут".

В мае группа граждан обратились с заявлением об установке памятника Сталину. "Все это время согласование памятника шло по установленной процедуре. Проект был направлен в комиссию по топонимике, которая принимает решение об установке. Мнение комиссии разделилось, было предложено учесть мнение репрессированных, многие из которых высказались против установки", - пояснила Швидкая. Было принято решение передать вопрос на усмотрение общественного совета, который по регламенту будет создан после выборов.

"Мы установили памятник на муниципальной земле, которая принадлежит народу. Монумент поставлен на берегу Оби в месте, откуда люди уходили на фронт. Если суд примет решение о том, что установка незаконна, мы пойдем в вышестоящие инстанции", - приводит агентство слова инициатора установки Дениса Ханьжина.

Тема репрессированных в округе стоит очень остро, заявил председатель общественной организации "Наша память" Павел Акимов.. "Еще не высохли слезы тех людей, которые сюда были сосланы. В 1932 году было сослано почти 9 тысяч человек - это примерно половина того населения, которое тогда жило в поселке. Ставить памятник (Сталину. - Ред.) на этом месте - кощунство", - сказал он.

Спецпереселенцев высадили на берегу, они жили в бараках, занимались лесоповалом и рыбалкой. "Все это происходило на холоде, не было даже возможности высушить свой костюм", - отметил он. Точных данных о том, сколько было репрессировано в первый год, нет, так как учет велся семьями. Однако в апрельской переписи 1932 года в Сургуте и Сургутском районе было почти 9 тысяч переселенцев", - рассказал Акимов. Всего в округ, по его словам, были сосланы от 30 до 40 тысяч спецпереселенцев.

Памятник спецпереселенцам был заложен в октябре 2015 года. На установку монумента был выигран грант более 1 миллиона рублей. "Осталось собрать еще порядка 5 миллионов. В любом случае, независимо от того, как быстро мы сможем собрать деньги, монумент будет установлен. Свое решение мы не поменяем, даже в связи с сегодняшний установкой бюста Сталина", - рассказал Акимов.

Памятники Сталину появляются во многих городах России. 5 мая прошлого года международное правозащитное общество "Мемориал" выступило с заявлением. В нем говорилось, что масштабы преступлений Сталина таковы, что его прославление должно быть запрещено законодательно.

"Преступления Сталина не имеют аналогов в отечественной истории. Их масштабы таковы, что появление его изображений в публичном пространстве в каком бы то ни было позитивном контексте недопустимо и должно быть запрещено законодательно", - отмечали в "Мемориале". При этом подчеркивалось, что речь не идет о запрещении упоминания имени диктатора.

"Речь ни в коей мере не идет о том, чтобы вычеркивать Сталина из истории и запрещать его упоминание, как это делал сам Сталин с уничтоженными им бывшими соратниками. Но место диктаторов - в музейных залах, учебниках, исторических монографиях в контексте их деяний, а не на площадях городов, - говорилось в заявлении. - Существуют пределы, выйдя за которые человек утрачивает право на общественное уважение. И отсутствие законодательного запрета на публичное прославление Сталина демонстрирует, что государство все еще не осознало существования таких пределов".