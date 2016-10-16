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новость Установка по требованию

В Москве началась установка памятника князю Владимиру
16.10.2016
Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Фото Граней.Ру
Установка памятника князю Владимиру на Боровицкой площади. Фото Граней.Ру
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Ирина Карацуба 04.08.2015
в блоге Идол князя Владимира

На Боровицкой площади Москвы рядом с Кремлем в ночь на воскресенье началась установка гигантского памятника киевскому великому князю Владимиру Святославичу. Об этом сообщает Интерфакс.

Официальное открытие монумента запланировано на 4 ноября, когда отмечается "день народного единства".

Боровицкая площадь входит в буферную зону Московского кремля и Красной площади, включенных как единый объект в список Всемирного наследия. Установка огромного памятника вызывала беспокойство ЮНЕСКО.

В январе 2016 года Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест - консультативный орган всемирной организации - не рекомендовал российским властям ставить памятник на Боровицкой площади. Отмечалось, что это "может иметь негативные последствия" для Кремля как объекта Всемирного наследия.

Позже сообщалось, что в случае установки монумента на Боровицкой Кремль может быть исключен из списка Всемирного наследия.

Тем не менее весной было заявлено, что памятник все же будет установлен на Боровицкой. При этом, уверяли чиновники, рекомендации ЮНЕСКО будут учтены.

29 июня Минкульт заявил, что замгендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Франческо Бандарин полностью одобрил последние поправки в проект памятника Владимиру. В частности, сообщалось, что по согласованию с международной организацией уменьшена высота статуи - с 25 до 16 метров, - а также внесены коррективы в проект обустройства территории вокруг монумента.

Однако в ЮНЕСКО эту информацию опровергли. Как утверждалось, экспертиза нового варианта проекта с международной организацией не согласована, а консультативные структуры ЮНЕСКО еще не представили дополнительных замечаний. Между тем, отметили в ЮНЕСКО, замечания должны быть учтены государством "до принятия любых решений, которые было бы трудно отменить".

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
16.10.2016

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