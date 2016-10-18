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Директор Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер потребовала от российских властей сообщить, насколько учтены рекомендации этой структуры при установке памятника киевскому великому князю Владимиру Святославичу на Боровицкой площади Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудницу сектора внешних связей ЮНЕСКО в Париже Викторию Калинин.

Доклада России в международной организации ждут не позже 1 декабря.

Между тем ответственный секретарь комиссии по делам ЮНЕСКО при российском МИДе Григорий Орджоникидзе обвинил Центр всемирного наследия в том, что тот полгода затягивает с ответом на обращение России. "Сейчас нажимаем, чтобы скорее прислали", - добавил он.

Директор департамента госохраны культурного наследия Владимир Цветнов, в свою очередь, заметил изданию, что консультации относительно установки памятника, возможно, будут продолжены в Париже в конце октября. Ответ на письмо Рёсслер будет направлен в ближайшее время, также сообщил чиновник.

Цветнов заверил, что рекомендации ЮНЕСКО российская сторона выполнила в полном объеме. Высоту монумента уменьшили с 25 до 17,5 метра. Был проведен конкурс на благоустройство Боровицкой площади. Мэрия Москвы согласилась включить площадь в единый пешеходный маршрут вдоль Кремля. Также были проведены дополнительные исследования археологического слоя на месте установки монумента.

Между тем член координационного совета "Архнадзора", а также президентского Совета по культуре и искусству Константин Михайлов назвал по-прежнему возможным, что после установки памятника Кремль исключат из списка Всемирного наследия. Градозащитник напомнил, что из этого списка уже исключены такие российские объекты, как железнодорожный мост через Енисей в Красноярске, который местные власти разобрали на металлолом, чтобы построить на его месте новый, и Водлозерский национальный парк в Карелии и Архангельской области.

Лишались статуса и зарубежные объекты, добавил Михайлов. Из-за браконьерства такое решение приняли в отношении резервата аравийской антилопы в Омане. Дрезденскую долину Эльбы в Германии исключили из перечня после начала постройки Вальдшлёсхенского моста.

"У ЮНЕСКО есть давняя традиция - не высказываться публично, а вести долгую переписку со странами-участницами, - заметил градозащитник. - Из этого Минкультуры сделало вывод, что молчание - это знак согласия, и решило установить памятник".

Боровицкая площадь входит в буферную зону Московского кремля и Красной площади, включенных как единый объект в список Всемирного наследия. Установка огромного памятника вызывала беспокойство ЮНЕСКО.

В январе 2016 года Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест - консультативный орган всемирной организации - не рекомендовал российским властям ставить памятник на Боровицкой площади. Уже тогда отмечалось, что это "может иметь негативные последствия" для Кремля как объекта Всемирного наследия.

Тем не менее весной было заявлено, что памятник все же установят на Боровицкой. При этом, уверяли чиновники, рекомендации ЮНЕСКО будут учтены.

29 июня Минкульт заявил, что замгендиректора ЮНЕСКО по вопросам культуры Франческо Бандарин полностью одобрил последние поправки в проект памятника Владимиру. Однако в самой международной организации эту информацию опровергли.

В ночь на 16 октября была начата установка памятника. Его официальное открытие запланировано на 4 ноября, когда отмечается "день народного единства".