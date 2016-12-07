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Министерство здравоохранения планирует с 2017 года выдавать народным целителям лицензии на практику. Как передает RT, об этом сообщил заместитель председателя координационного совета по регулированию народной медицины при Минздраве Владимир Егоров. По его словам, соответствующие поправки в закон будут рассмотрены до конца года.

Егоров уточнил, что перед получением лицензий целители пройдут стажировки у традиционных врачей и сдадут экзамены.

"Учить травников будут врачи, которые специализируются в области фитотерапии. Кто будет оценивать костоправов? Мануальный терапевт. Такие стажировки будут платными и проходить в частных медицинских центрах. Ответственность за стажировку перед пациентами и перед государством будет нести врач", - пояснил Егоров.

При этом он подчеркнул, что медицинское образование для народных целителей обязательным не будет - хватит стажировки и экзамена на практические навыки. "Надо проверять реальные знания по безопасности и практические навыки, а не руководствоваться бумажками, которые можно подделать", - добавил чиновник.

Список всех официальных целителей будет размещен на сайтах Росздравнадзора и региональных Минздравов.

Также, по словам Егорова, часть методов народного целительства будет приравнена к традиционным. Для этого в совете предлагают переименовать статью 50 закона "Об основах охраны здоровья граждан" "Народная медицина" в "Традиционную медицину".

Накануне стало известно, что комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил снизить темпы роста заработной платы врачей в регионах. Как следует из поправок к проекту бюджета Фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, темпы роста зарплат медикам предлагается снизить почти вдвое - с 10,6 процента до 5,4 процента.

Инициатива связана с тем, что регионы будут испытывать трудности с финансированием запланированного сейчас темпа роста зарплат, поскольку средства на софинансирование в таких масштабах не были заложены в региональных бюджетах, пояснили в Минфине.