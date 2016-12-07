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Также: Здоровье, Правительство, Общество, Россия, Экономика, Политика | Персоны: Аркадий Дворкович, Дмитрий Медведев

новость Правительство ограничит импорт дефибрилляторов и томографов

07.12.2016
Дефибриллятор. Фото: battlefield.wikia.com
Дефибриллятор. Фото: battlefield.wikia.com
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка зарубежных медицинских изделий, подпадающих под ограничения на госзакупках. Как пишет РБК, это произошло 30 ноября, хотя документ пока еще не опубликован. Подлинность копии подтвердила ​представитель вице-премьера Аркадия Дворковича Алия Самигуллина.

Согласно документу, список импортных медизделий, попадающих под ограничения при госзакупках, расширен почти в три раза. В феврале 2015 года в него входили 46 наименований, сейчас - 128. В новый перечень вошли бинты, антисептики, салфетки, тампоны, защитные маски. В перечень также включены предметы для личного использования пациентов: глюкометры, костыли и ходунки. Ограничения распространяются и на высокотехнологичное оборудование и протезы: дефибрилляторы, некоторые виды томографов, грудные силиконовые импланты.

Запрет не касается импортных изделий, продающихся на коммерческом рынке.

При принятии первого ограничительного перечня медизделий на сайте правительства отмечалось, что такое решение "будет способствовать развитию отечественного производства медицинских изделий".

За расширение списка выступала ассоциация российских предприятий медицинской промышленности "Росмедпром". 28 ноября ее председатель Юрий Калинин написал письмо Дворковичу с просьбой ускорить этот процесс.

По сведениям ассоциации, после принятия первого списка в феврале 2015 года доля медицинских изделий российского производства на рынке выросла на 2 процента.

Между тем, как заявил в начале февраля замглавы Минэкономразвития Евгений Елин, протекционистские меры, запреты и ограничения на госзакупки иностранных товаров привели к резкому росту цен в этой сфере. По мнению замминистра, ограничительные меры должны быть ограничены по времени.

5 декабря 2015 года правительство ограничило госзакупки иностранных лекарств из списка жизненно важных препаратов. Теперь государственный заказчик должен отклонять все предложения о закупке иностранных лекарств, происходящих не из стран Евразийского экономического союза, если подано не менее двух заявок о поставке препаратов, произведенных в России или в государствах ЕАЭС. Такие заявки должны удовлетворять требованиям документации и не должны содержать предложений о поставке лекарств одного и того же производителя или производителей, входящих в одну коммерческую группу.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
07.12.2016

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