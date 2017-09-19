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Также: Мир, США, Россия, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Леонид Слуцкий

новость Поход 142 держав

Россия отказалась поддержать реформу ООН
19.09.2017
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке
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Декларацию о реформе ООН, принятую по инициативе президента США Дональда Трампа, подписали уже 142 страны. Россия отказывается принять участие в реформировании всемирной организации, сообщает ТАСС.

"Мы не поддерживаем эту декларацию имени президента США Дональда Трампа. Концепция внешней политики РФ четко оговаривает приверженность России основополагающей и главенствующей роли ООН. Предлагаемая же реформа скорее реализует американский подход к глобальной мировой повестке", - заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который принимает участие в Генассамблее ООН в составе российской делегации. - Такие вещи должны решаться при проведении серьезных межправительственных переговоров, а не носить декларативный характер".

"Сейчас, когда наши отношения с американцами находятся на низшей точке и происходят такая конфронтация и противостояние, не самое время начинать реформу ООН. Мы потеряем даже то, что уже есть", - сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Декларация о реформе ООН была принята на заседании высокого уровня, состоявшемся накануне 72-й сессии Генассамблеи по инициативе США, сообщает Центр новостей ООН. "ООН не полностью раскрыла свой потенциал из-за бюрократии и неправильного управления", - заявил в своем выступлении Трамп.

Генсек ООН Антониу Гутерриш согласился, что всемирная организация нуждается в реформе. "Мы реформируем всю систему обеспечения мира и безопасности с тем, чтобы укрепить нашу способность предупреждать конфликты, более активно осуществлять посредническую деятельность и повысить эффективность и рентабельность миротворческих операций", - заявил Гутерриш. Он отметил, что в центре деятельности ООН должны быть люди, а не процедуры, результаты, а не бюрократия.

В принятой на заседании декларации отмечается, что ООН нуждается укреплении "системы подотчетности ооновской системы путем повышения транспарентности и усиления контроля", а также "в укреплении функций организации в области планирования и бюджета для достижения большей прозрачности и возможного прогнозирования требуемых ресурсов".

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19.09.2017
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