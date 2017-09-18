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Глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу в Нью-Йорке в кулуарах Генассамблеи ООН. Об этом сообщается на сайте американского департамента.

Обсуждалась ситуация в Сирии, в частности выполнение резолюции Совбеза ООН № 2254 от декабря 2015 года. Этот документ касается урегулирования сирийского конфликта и оказания гуманитарной помощи жителям страны.

Интерфакс со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову передавал, что в ходе неформальной встречи, продолжавшейся около 45 минут, Лавров и Тиллерсон обсудили и "другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договоренностей".

Встреча прошла в помещении постпредства России в ООН. Инициатором, как сообщается, выступила американская сторона.

Между тем председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев не исключил, что одним из поводов к встрече могло быть назначенное на понедельник заседание Генассамблеи, темой которого является реформа ООН. С инициативой слушаний выступил президент США Дональд Трамп.