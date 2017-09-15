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Спецдокладчик ООН по вопросам влияния санкций на права человека алжирец Идрис Джазаири получил от России взятку в 50 тысяч долларов, утверждает UN Watch, неправительственная организация по мониторингу деятельности ООН.

Организация ссылается на прошлогодний отчет ООН, в котором говорится, что Россия добровольно пожертвовала Джазаири указанную сумму в качестве взноса на функционирование офиса Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Кроме того, отмечается, что в Совет по правам человека ООН, назначающий спецдокладчика, входят представители Китая, Кубы и Венесуэлы, способные влиять на выводы экспертов совета в нужную для режимов этих стран сторону. Так, 11 августа Джазаири заявил, что санкции США против Венесуэлы "ухудшили ситуацию".

Сам Джазаири отверг обвинения в подкупе. "Подобные нападки на мой мандат больше основаны на инсинуациях, чем на фактах, - цитирует его сайт УВКПЧ ООН. - Я самым жестким образом отвергаю обвинения в том, что на результаты моего визита в Россию оказало влияние финансирование моего мандата". Как утверждается в заявлении совета, выделенные Россией деньги были потрачены на все шесть мандатов УВКПЧ, а не только на деятельность Джазаири.

В минувшую среду Джазаири выступил на Генассамблее ООН с докладом о влиянии антироссийских санкций. Докладчик пришел к выводу, что санкции ослабляют экономические системы и России, и западных стран. По его подсчетам, Россия потеряла от санкций 55 миллиардов долларов, тогда как Запад теряет по 3,2 миллиарда ежемесячно, причем основную часть издержек несут страны ЕС.

Джазаири призвал пересмотреть ограничения и начать их постепенно отменять. Кроме того, по мнению чиновника, санкции могут нарушать права человека и служить коллективным наказанием для отдельных групп населения, таких как жители Крыма. Также чиновник ООН рекомендовал предусмотреть "гуманитарные исключения" из санкций против отдельных лиц в таких случаях как, например, лечение фигурантов ограничительных списков в западных странах.

В конце апреля для изучения влияния санкций Джазаири ездил в Россию.