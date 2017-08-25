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Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы из-за установления диктатуры в стране. Заявление об этом размещено на сайте Белого Дома.

Новые ограничения предусматривают запрет на сделки с акциями и долговыми обязательствами, выпущенными правительством Венесуэлы или государственной нефтяной компанией страны PDVSA. Также запрещается заключать сделки по существующим облигациям, выпущенным предприятиями государственного сектора Венесуэллы. При этом в порядке исключения Минфин США сможет разрешать некоторые такие сделки: речь идет о большей части коммерческой торговли, включая торговлю нефтью, финансировании поставок гуманитарной помощи и сделках с участием американской нефтяной компании Citgo, которой владеет Венесуэла, а также переуступке уже существующих долгов Венесуэлы. Некоторые транзации будут разрешены в течение 30 дней после введения санкций.

"Диктатура Мадуро продолжает лишать народ Венесуэлы еды и медикаментов, помещает в тюрьмы демократически избранную оппозицию и насильственным образом подавляет свободу слова", - говорится в заявлении. Как отмечается, проведение выборов в подконтрольное диктатору Николасу Мадуро "Учредительное собрание" и лишение полномочий Национальной ассамблеи, в которой большинство принадлежит оппозиции, "фундаментальным образом нарушает конституционный строй" Венесуэлы.

Санкции вводятся с целью лишить Мадуро "критически важного источника финансирования для поддержания своего незаконного правления", а также не дают американской финансовой системе способствовать коррупции в Венесуэле, отмечают в Белом Доме.

Американская администрация призывает Венесуэлу восстановить демократию в стране, провести честные и свободные выборы и освободить политзаключенных.

В мае Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания, призванного изменить конституцию страны. Оппозиция расценила это как военный переворот. 4 августа генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега обратилась в суд с представлением о приостановке работы Учредительного собрания из-за нарушений в ходе выборов. 5 августа, в первый день своей работы, Учредительное собрание сместило Ортегу с должности и постановило отдать ее под суд. В пятницу она приехала в Колумбию. Как заявила Ортега, она опасалась за свою жизнь в Венесуэле, хотя все еще считает себя генпрокурором страны.

31 июля США ввели санкции против Мадуро. 12 августа санкции были расширены. Под них подпали венесуэльские чиновники, в том числе брат бывшего лидера страны Уго Чавеса Адан.

12 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает разрешения кризиса в Венесуэле военным путем. "Люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, в том числе возможен военный вариант, если это необходимо", - сказал Трамп. При этом он отказался уточнить, означает ли такой вариант отправку в Венесуэлу американских военных.

19 августа Госдеп осудил захват власти в Венесуэле "Учредительным собранием". "Этот захват власти призван вытеснить демократически избранную Национальную ассамблею с помощью авторитарного комитета, который действует в обход закона, - говорилось в заявлении ведомства. - Пока режим Мадуро продолжает вести себя как авторитарная диктатура, мы готовы использовать всю американскую экономическую и дипломатическую мощь в поддержку венесуэльского народа, стремящегося восстановить свою демократию".

Слова Трампа вызвали резкую реакцию Венесуэлы. Министр обороны страны Владимир Падрино назвал их "актом безумия". Мадуро послал в администрацию США запрос о телефонном разговоре с Трампом, однако ему было отказано. "Трамп с удовольствием переговорит с лидером Венесуэлы, когда в стране будет восстановлена демократия", - говорилось в заявлении Белого Дома.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста против режима Мадуро, которые жестоко подавляются армией, силовиками и поддерживающими президента боевиками. Число жертв среди протестующих уже превысило сто человек, тысячи были незаконно задержаны.

Экономика Венесуэлы в значительной степени зависит от нефтяных доходов. В 2003 году левое правительство ввело государственное регулирование цен на основные продукты питания. В итоге сейчас до 40 процентов субсидируемых продуктов вывозится в соседнюю Колумбию для перепродажи. В стране наблюдается дефицит продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Инфляция в Венесуэле в 2016 году превысила 700 процентов.

По итогам прошедших в декабре 2015 года выборов квалифицированное большинство в парламенте получила оппозиция. Однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента. В конституции Венесуэлы нет процедуры импичмента.