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Николас Мадуро-младший, сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пригрозил в случае американского вторжения в страну дойти до Нью-Йорка и Вашингтона. "В том маловероятном случае, если нашу родину осквернят, в Нью-Йорке будут винтовки. Мистер Трамп, мы приедем и захватим Белый Дом", - цитирует CNN сына венесуэльского лидера.

12 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает разрешения кризиса в Венесуэле военным путем. "Люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, в том числе возможен военный вариант, если это необходимо", - сказал Трамп. При этом он отказался уточнить, означает ли такой вариант отправку в Венесуэлу американских военных.

Слова Трампа вызвали резкую реакцию Венесуэлы. Министр обороны страны Владимир Падрино назвал их "актом безумия". Мадуро послал в администрацию США запрос о телефонном разговоре с Трампом, однако ему было отказано. "Трамп с удовольствием переговорит с лидером Венесуэлы, когда в стране будет восстановлена демократия", - говорилось в заявлении Белого Дома.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста против режима Мадуро, которые жестоко подавляются армией, силовиками и поддерживающими президента боевиками. Число жертв среди протестующих уже превысило сто человек, тысячи были незаконно задержаны.

31 июля США ввели санкции против Мадуро. 12 августа санкции были расширены. Под них подпали венесуэльские чиновники, в том числе брат бывшего лидера страны Уго Чавеса Адан.

Экономика Венесуэлы в значительной степени зависит от нефтяных доходов. В 2003 году левое правительство ввело государственное регулирование цен на основные продукты питания. В итоге сейчас до 40 процентов субсидируемых продуктов вывозится в соседнюю Колумбию для перепродажи. В стране наблюдается дефицит продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Инфляция в Венесуэле в 2016 году превысила 700 процентов.

По итогам прошедших в декабре 2015 года выборов квалифицированное большинство в парламенте получила оппозиция. Однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента. В конституции Венесуэлы нет процедуры импичмента.

В январе Национальная ассамблея одобрила резолюцию, согласно которой Мадуро признан "покинувшим свой пост". В ходе голосования по этому вопросу 106 депутатов из 167 высказались "за". Оппозиционное большинство обвинило президента в "неисполнении служебных обязанностей".

Однако Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение об отставке президента. Суд также подтвердил свое решение от ноября 2016 года, требующего от членов парламента воздержаться от декларирования "политической ответственности" действующего президента.

В мае Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания, призванного изменить конституцию страны. Оппозиция расценила это как военный переворот. 4 августа генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега обратилась в суд с представлением о приостановке работы Учредительного собрания из-за нарушений в ходе выборов. 5 августа, в первый день своей работы, Учредительное собрание сместило Ортегу с должности и постановило отдать ее под суд.