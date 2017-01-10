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новость Верховный суд Венесуэлы запретил парламенту отправить Мадуро в отставку

10.01.2017
Акции протеста в Венесуэле. Фото: eluniversal.com
Акции протеста в Венесуэле. Фото: eluniversal.com
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Верховный суд Венесуэлы признал неконституционным решение парламентского большинства об отставке президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает телеканал TeleSur.

"Верховный суд Венесуэлы заблокировал очередную попытку контролируемой оппозицией Национальной Ассамблеи отстранить от должности президента Мадуро, постановив, что голосование за "свержение" Мадуро и подготовку к новым выборам неконституционно", - говорится в сообщении.

Суд также подтвердил свое решение от ноября 2016 года, требующего от членов парламента воздержаться от декларирования "политической ответственности" действующего президента.

В понедельник Национальная ассамблея одобрила резолюцию, согласно которой Мадуро признан "покинувшим свой пост". В ходе голосования по этому вопросу 106 депутатов из 167 высказались "за". Оппозиционное большинство обвинило президента в "неисполнении служебных обязанностей".

Мадуро в твиттере призывал парламент отказаться от принятия решений, которые он назвал "неконституционными", однако назначил преемника на случай отставки. Кроме того, в понедельник президент объявил о повышении минимального размера оплаты труда и пенсий на 50 процентов. Мадуро заявил, что это поможет бороться с инфляцией.

Экономика Венесуэлы в значительной степени зависит от нефтяных доходов. В 2003 году левое правительство ввело государственное регулирование цен на основные продукты питания. В итоге сейчас до 40 процентов субсидируемых продуктов вывозится в соседнюю Колумбию для перепродажи. В стране наблюдается дефицит продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Инфляция в Венесуэле в 2016 году превысила 700 процентов.

По итогам прошедших в декабре 2015 года выборов квалифицированное большинство в парламенте получила оппозиция. Однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента. В конституции Венесуэлы нет процедуры импичмента.

В январе прошлого года Мадуро подписал указ о введении в стране чрезвычайного экономического положения. Документ дает государству права вмешиваться в деятельность компаний и регламентировать валютные операции.

В июле Мадуро издал указ, обязавший армию координировать производство и распределение продуктов питания. Военные взяли под контроль порты и предприятия пищевой промышленности, чтобы обеспечить поставки населению продовольствия и медикаментов. Мадуро заявил,что новые меры вызваны "экономической войной", которую, по его словам, ведут против режима его политические противники и бизнесмены при поддержке США.

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10.01.2017

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