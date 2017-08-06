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новость В Венесуэле подавлено восстание против президента Мадуро

06.08.2017
Протестующие в Валенсии, 06.08.2017. Кадр видео Reuters
Протестующие в Валенсии, 06.08.2017. Кадр видео Reuters
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В крупном венесуэльском городе Валенсия, столице провинции Карабобо, подавлено восстание, поднятое оппозиционно настроенными военными против узурпации власти президентом Николасом Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

Обращение повстанцев, записанное на базе в Валенсии, появилось в интернете ранее в воскресенье. На видео были сняты около 20 человек в военной форме; с заявлением выступил один из них, представившийся отставным капитаном Национальной гвардии Хуаном Карлосом Кагуарипано. По данным Reuters, он был уволен в 2014 году.

Кагуарипано заявил, что восстание поднято в ответ на созыв президентом Учредительного собрания - органа, полномочного изменять Конституцию страны и распускать Национальную ассамблею (парламент). В Национальной ассамблее Венесуэлы с 2015 года большинство составляет оппозиция, которая добивается отставки Мадуро. Между тем Учредительное собрание на 100 процентов состоит из сторонников президента, поскольку оппозиция выборы в эту структуру бойкотировала.

В пятницу генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега обратилась в суд с представлением о приостановке работы Учредительного собрания из-за нарушений в ходе выборов. В субботу, в первый день своей работы, Учредительное собрание сместило Ортегу с должности и постановило отдать ее под суд.

"Это не военный переворот, - заверил Кагуарипано в видеообращении. - Это гражданская и военная акция по восстановлению конституционного порядка. И больше того - по спасению нашей страны от полного разрушения".

"Мы требуем немедленно сформировать временное правительство", - заявил отставной капитан.

После появления обращения сотни жителей Валенсии вышли на улицы в касках и с самодельными щитами, однако уже в середине дня полицейские разогнали демонстрантов, применив против них слезоточивый газ. Между тем в других регионах Венесуэлы заявление Кагуарипано и его товарищей резонанса не вызвало.

Семеро военных задержаны по обвинению в "террористической атаке". Что стало с остальными лицами, участвовавшими в записи видеообращения, в публикации не уточняется.

По словам местных жителей, вечером в субботу, накануне выступления оппозиционных военных, в городе были слышны выстрелы. Шла ли речь о захвате Кагуарипано и его товарищами базы, в публикации Reuters не поясняется.

Армия Венесуэлы выступила с заявлением, в котором назвала обращение оппозиционных военных "пропагандистским шоу", предпринятым для дестабилизации страны, и заверила Мадуро в своей лояльности.

Власти страны охарактеризовали Кагуарипано и его товарищей как наемников поддерживаемой США оппозиции, которая намерена свести на нет достижения двух десятилетий социализма. "Эти атаки, спланированные безумцами в Майами, только укрепят моральный дух наших вооруженных сил и боливарианского народа", - заявил функционер президентской Социалистической партии Элиас Хауа (боливарианство - официальная идеология Венесуэлы).

Между тем, отмечает агентство, протесты против режима Мадуро на фоне разрушительного экономического кризиса не утихают уже четыре месяца.

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06.08.2017
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