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новость Временные, слазь

Госдепартамент США осудил захват власти в Венесуэле "Учредительным собранием"
19.08.2017
Акции протеста в Венесуэле. Фото: eluniversal.com
Акции протеста в Венесуэле. Фото: eluniversal.com
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Госдепартамент США решительно осуждают захват власти в Венесуэле "Учредительным собранием", созванным президентом страны Николасом Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

"Этот захват власти призван вытеснить демократически избранную Национальную ассамблею с помощью авторитарного комитета, который действует в обход закона, - говорится в заявлении Госдепа. - Пока режим Мадуро продолжает вести себя как авторитарная диктатура, мы готовы использовать всю американскую экономическую и дипломатическую мощь в поддержку венесуэльского народа, стремящегося восстановить свою демократию".

Страны члены экономического блока Mercosur также осудили узурпацию законодательной власти в Венесуэле. Бразилия, Аргентина, Уругвай и Парагвай не признают никаких мер, предпринятых "Учредительным собранием", говорится в заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Бразилии.

В пятницу "Учредительное собрание" объявило, что примет на себя законодательные полномочия Нацассамблеи страны, которая находится под контролем оппозиции.

В мае Мадуро объявил о созыве Учредительного собрания, призванного изменить конституцию страны. Оппозиция расценила это как военный переворот. 4 августа генпрокурор Венесуэлы Луиса Ортега обратилась в суд с представлением о приостановке работы Учредительного собрания из-за нарушений в ходе выборов. 5 августа, в первый день своей работы, Учредительное собрание сместило Ортегу с должности и постановило отдать ее под суд. В пятницу она приехала в Колумбию. Как заявила Ортега, она опасалась за свою жизнь в Венесуэле, хотя все еще считает себя генпрокурором страны.

31 июля США ввели санкции против Мадуро. 12 августа санкции были расширены. Под них подпали венесуэльские чиновники, в том числе брат бывшего лидера страны Уго Чавеса Адан.

12 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает разрешения кризиса в Венесуэле военным путем. "Люди страдают, и они умирают. У нас есть много вариантов для Венесуэлы, в том числе возможен военный вариант, если это необходимо", - сказал Трамп. При этом он отказался уточнить, означает ли такой вариант отправку в Венесуэлу американских военных.

Слова Трампа вызвали резкую реакцию Венесуэлы. Министр обороны страны Владимир Падрино назвал их "актом безумия". Мадуро послал в администрацию США запрос о телефонном разговоре с Трампом, однако ему было отказано. "Трамп с удовольствием переговорит с лидером Венесуэлы, когда в стране будет восстановлена демократия", - говорилось в заявлении Белого Дома.

С апреля в Венесуэле проходят акции протеста против режима Мадуро, которые жестоко подавляются армией, силовиками и поддерживающими президента боевиками. Число жертв среди протестующих уже превысило сто человек, тысячи были незаконно задержаны.

Экономика Венесуэлы в значительной степени зависит от нефтяных доходов. В 2003 году левое правительство ввело государственное регулирование цен на основные продукты питания. В итоге сейчас до 40 процентов субсидируемых продуктов вывозится в соседнюю Колумбию для перепродажи. В стране наблюдается дефицит продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости. Инфляция в Венесуэле в 2016 году превысила 700 процентов.

По итогам прошедших в декабре 2015 года выборов квалифицированное большинство в парламенте получила оппозиция. Однако правительство и Верховный суд страны, которые по-прежнему полностью контролируются сторонниками Мадуро, успешно срывают любые законодательные инициативы парламента. В конституции Венесуэлы нет процедуры импичмента.

Комментарии 20 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
19.08.2017
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