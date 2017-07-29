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новость Не дано примелькаться

Трамп сменил главу президентского аппарата
29.07.2017
Райнс Прибус. Фото из личного твиттера
Райнс Прибус. Фото из личного твиттера
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Дональд Трамп назначил главой президентского аппарата министра национальной безопасности Джона Келли, сообщает Reuters. Он сменит на этом посту Райнса Прибуса, который ранее подвергся нападкам со стороны нового директора по коммуникациям Белого Дома Энтони Скарамуччи.

Сообщается, что Прибус подал в отставку еще в четверг. Он заявил, что останется активным сторонником политики Трампа. "Президент имеет право нажать кнопку reset, - сказал Прибус. - Я думаю, что он прав".

"Я хотел бы поблагодарить Райнса Прибуса за службу и преданность своей стране. Мы многое сделали вместе и я испытываю гордость за него", - написал Трамп в твиттере.

Как сообщают источники агентсва, Трамп в частных разговорах подвергал сомнению компетентность Прибуса, после того как основные законодательные акты не смогли пройти Конгресс США.

Несколько дней назад Скарамуччи в интервью NewYorker назвал Прибуса "параноидальным шизофреником" и обвинил в утечках информации из Белого Дома. Позже директор по коммуникациям написал в твиттере, что сожалеет об использовании "ярких выражений".

67-летний генерал Келли выбран на пост главы аппарата, чтобы "обеспечить дисциплину" в Белом Доме, заявил агентству источник в администрации.

21 июля пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер подал в отставку. Причиной стало его несогласие с решением Трампа назначить Скарамуччи директором по коммуникациям. Президент попросил Спайсера продолжить работу. Однако тот отказался изменить свое решение, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой". Уже тогда отмечалось, что у Скарамуччи сложные отношения не только со Спайсером, но и с Прибусом.

В понедельник CNN со ссылкой на осведомленные источникисообщил, что глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом. Как утверждают источники телеканала, особое недовольство главы Госдепартамента вызывают отношение Трампа к иранской проблеме и вопросы кадровой политики. Кроме того, Тиллерсон недоволен тем, что Белый Дом не позволяет ему самостоятельно проводить реформы в Госдепартаменте.

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29.07.2017
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