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новость Новым директором по коммуникациям Белого Дома станет бывшая пресс-секретарь Трампа

16.08.2017
Хоуп Хикс. Кадр CNN
Хоуп Хикс. Кадр CNN
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Временным исполняющей обязанности директора по коммуникациям Белого Дома стала Хоуп Хикс, старший советник по связям с общественностью администрации Дональда Трампа. Это официально подтвердили в Белом Доме, передает CNN. Во время предвыборной кампании Хикс была личным пресс-секретарем Трампа.

В Белом Доме добавили, что назовут имя того, кто займет эту должность на постоянной основе, "в подходящее время".

Ранее телеканал сообщал, что администрация Трампа готовится назначить Хикс на этот пост и решение находится "на последней стадии обсуждения".

Во время выборов Хикс была среди первых назначенцев в команде Трампа. До этого она работала в его компании Trump Corporation. Хикс перешла в корпорацию, после того как уволилась из нью-йоркской компании по связям с общественностью Matthew Hiltzik, которая долгое время поддерживала конкурента Трампа Хиллари Клинтон.

Как отмечается, у Хикс близкие отношения с президентом, и поэтому ожидается, что она избежит конфликтов на новом месте. Один из источников назвал ее "неприкосновенной", а другой собеседник телеканала добавил, что она обеспечивала Трампу "эмоциональную поддержку".

Предыдущий директор Белого Дома по коммуникациям, Энтони Скарамуччи, был уволен Трампом 31 июля, через десять дней после назначения. Ранее из-за конфликтов со Скарамуччи Белый Дом покинули бывший глава аппарата Райн Прибус и пресс-секретарь Шон Спайсер.

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16.08.2017
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