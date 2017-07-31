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Президент США Дональд Трамп уволил своего директора по коммуникациям Энтони Скарамуччи через десять дней после назначения. В сообщении на сайте Белого Дома говорится, что Скарамуччи счел за лучшее дать возможность новому главе президентского аппарата Джону Келли набрать собственную команду.

Из-за конфликтов со Скарамуччи уволились предыдущий глава аппарата Райнс Прибус и пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер. По сведениям The New York Times, на отставке Скарамуччи настоял Келли.

Скарамуччи - нью-йоркский финансист без опыта в политике и PR. Во время президентской кампании он был противником Трампа.

На прошлой неделе в интервью The New Yorker Скарамуччи назвал Прибуса "гребаным параноиком и шизофреником" и обвинил в утечках информации из Белого Дома. На следующий день Прибус подал в отставку.

Как сообщали источники в президентской администрации, 67-летний генерал Келли выбран на пост главы аппарата, чтобы "обеспечить дисциплину" в Белом Доме.