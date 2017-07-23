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новость Глава Комитета начальников штабов США: Россия - самая серьезная угроза

23.07.2017
Джозеф Данфорд. Фото: hqmc.marines.mil
Джозеф Данфорд. Фото: hqmc.marines.mil
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Председатель американского Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд назвал Россию "самой серьезной угрозой" для Соединенных Штатов. Как передает NBC News, такое заявление генерал сделал на конференции по безопасности в Аспене, штат Колорадо.

Угрозу для США, заметил Данфорд, представляют также Китай, Иран и Северную Корея. Однако опасность России выше, продолжил генерал, поскольку Москва "обладает наибольшим потенциалом" и располагает "крупнейшими совокупными возможностями" в военной сфере, а также имеет ядерный арсенал и способна действовать в киберпространстве.

"Мы видим, что она (Россия. - Ред.) модернизирует свои ядерные предприятия, модернизирует свои подводные силы, модернизируют свои обычные вооружения", - заявил Данфорд. Все это, подчеркнул генерал, делается, несмотря на серьезные демографические и экономические проблемы страны. В ряде сфер США чем дальше, тем больше утрачивают конкурентные преимущества, заметил он.

Аннексия Крыма и агрессия на востоке Украины, так же как поведение Москвы в Грузии и Молдавии, а также участие в сирийской войне, вызывают обеспокоенность, также сказал Данфорд. Действия России он расценил как попытку подорвать НАТО - "самый успешный союз в истории".

Несмотря на все это, самой срочной угрозой, которая требует от США безотлагательных действий, генерал назвал Северную Корею.

В отчете о выступлении Данфорда на сайте Пентагона говорится, что всего американское военное ведомство выделяет пять главных угроз. Четыре из них исходят от названных выше стран, а пятой является терроризм, который может проявиться в любой точке земного шара.

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23.07.2017
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