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На саммите НАТО в Брюсселе Дональд Трамп призвал партнеров по альянсу учитывать угрозу со стороны России. Об этом сообщает Би-Би-Си.

"НАТО будущего должна очень пристально сосредоточиться на терроризме и проблеме миграции, а также на угрозе со стороны России для государств на восточных и южных границах НАТО, - заявил президент США. - Мы должны быть твердыми, мы должны быть сильными, мы должны быть бдительными".

Трамп вновь настоятельно призвал партнеров по НАТО увеличить расходы на оборону. 23 страны-члена НАТО задолжали американским налогоплательщикам гигантские суммы денег, заявил президент США. Он назвал согласованную союзниками по НАТО долю ассигнований на военные нужды в объеме 2 процентов от ВВП самым минимумом, учитывая экономический потенциал этих государств. Трамп, однако, отметил, что многие партнеры по альянсу не выполнят даже этих минимальных, по его словам, финансовых обязательств.

На саммите в Брюсселе лидеры стран НАТО подтвердили подход к отношениями с Россией, предусматривающий сочетание диалога с мерами по обеспечению безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. "Был подтвержден принцип двустороннего подхода. Это - сильная оборона в сочетании с серьезным диалогом", - сказал генсек на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Столтенберга, НАТО удается добиваться успеха по обоим этим направлениям. Он подчеркнул, что диалог необходим для обеспечения большей транспарентности в военной сфере и для снижения риска конфликтных ситуаций.

Между тем постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что Москва обеспокоена увеличением военного бюджета США в рамках НАТО на 40 процентов в 2018 году.

"Что нас сегодня тревожит, так это то, что администрация Трампа на следующий год запросила 4,8 миллиарда долларов для так называемой инициативы успокоения союзников. В нынешнем году такое финансирование составляло 3,7 миллиарда долларов. Это означает 40-процентное увеличение и это означает, что США могут дополнительно разместить американские силы в Европе, скажем, еще одну бригаду, о чем все время говорят в Пентагоне", - сказал Грушко, комментируя итоги саммита НАТО.

13 апреля на совместной пресс-конференции со Столтенбергом Трамп назвал российско-американские отношения самыми плохими за все время. "Сейчас мы вообще не ладим с Россией. Возможно, у нас худшие отношения с Россией за все время", - сказал Трамп.

Президент США также отметил важную роль Североатлантического альянса. "Я говорил, что НАТО устарел. Он больше не устарел", - признал американский лидер.