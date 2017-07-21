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Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы задолго до кампании 2016 года. Он уверен, что Москва делала это еще в 2008 году.

"Конечно, вмешивалась. И четыре года назад, и восемь лет назад", - цитирует The Washington Examiner ответ Помпео на вопрос одного из участников форума по безопасности в Аспене.

По словам Помпео, его уверенность разделяет все разведывательное сообщество. "Все не ограничивается 2008-м годом. Можно вспомнить 70-е годы. Моя точка зрения проста: угроза реальна. И американское правительство, включая ЦРУ, должно определиться, как ей противостоять", - добавил директор ЦРУ.

"Мы живем в мире, где русские накопили огромный ядерный арсенал и прочно закрепились в Сирии. Они забрали Крым, - сказал Помпео. - Им нравится донимать Америку. Я думаю, когда они находят способ как-то затруднить нам жизнь, они видят в этом пользу для себя. Америка просто обязана дать отпор".

По словам главы ЦРУ, в Сирии Россию вряд ли можно назвать союзником США.

В конце июня Помпео заявил, что Россия десятки лет подрывала американскую демократию. В январе на слушаниях в Сенате Помпео, будучи кандидатом на пост главы ЦРУ, назвал Россию угрозой для США и заявил, что считает обоснованными предположения о причастности Москвы к хакерским атакам на Америку. Также он обвинил Россию в агрессивных действиях против Украины.