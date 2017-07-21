О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/RF/m.262713.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/RF/m.262713.html
Также: Российско-американские отношения, США, Россия, Ближний Восток, Политика, Мир, Спецслужбы

новость Возмущение вредом

Директор ЦРУ: Россия хочет навредить нам любыми способами
21.07.2017
Майк Помпео. Фото: cia.gov
Майк Помпео. Фото: cia.gov
Реклама

Директор ЦРУ Майкл Помпео заявил, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы задолго до кампании 2016 года. Он уверен, что Москва делала это еще в 2008 году.

"Конечно, вмешивалась. И четыре года назад, и восемь лет назад", - цитирует The Washington Examiner ответ Помпео на вопрос одного из участников форума по безопасности в Аспене.

По словам Помпео, его уверенность разделяет все разведывательное сообщество. "Все не ограничивается 2008-м годом. Можно вспомнить 70-е годы. Моя точка зрения проста: угроза реальна. И американское правительство, включая ЦРУ, должно определиться, как ей противостоять", - добавил директор ЦРУ.

"Мы живем в мире, где русские накопили огромный ядерный арсенал и прочно закрепились в Сирии. Они забрали Крым, - сказал Помпео. - Им нравится донимать Америку. Я думаю, когда они находят способ как-то затруднить нам жизнь, они видят в этом пользу для себя. Америка просто обязана дать отпор".

По словам главы ЦРУ, в Сирии Россию вряд ли можно назвать союзником США.

В конце июня Помпео заявил, что Россия десятки лет подрывала американскую демократию. В январе на слушаниях в Сенате Помпео, будучи кандидатом на пост главы ЦРУ, назвал Россию угрозой для США и заявил, что считает обоснованными предположения о причастности Москвы к хакерским атакам на Америку. Также он обвинил Россию в агрессивных действиях против Украины.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.07.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Из сына свин

Владимир Абаринов, 13.07.2017

Защитники Трампа-младшего говорят, что, коль скоро компромата у Весельницкой не было, ничего предосудительного Дональд-сын и не сделал. В том-то и штука, что сделал. Хотел обзавестись компроматом, причем готов был получить его из рук лица, которое он считал представителем правительства России.

новость Новости по теме
12.07.2017 Директор ЦРУ обвинил Wikileaks в действиях в интересах России →
25.06.2017 Директор ЦРУ Помпео: Россия десятки лет подрывала американскую демократию →
15.06.2017 СМИ: Спецпрокурор Мюллер назначил расследование в отношении Трампа →
12.01.2017 Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию угрозой мировому порядку →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
новость Зимовец: 2,5 года. ВИДЕО
Станислав Зимовец на оглашении приговора. Кадр Грани-ТВ
статья Бегом из России
Виталий Портников
статья Навальный, Стрелков и Путин
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Siemens уходит из России
Завод "Сименс - технологии газовых турбин" под Петербургом. Источник: abnews.ru
РЕКЛАМА
новость Интернету закрутили гайки
Пикет у Госдумы против интернет-цензуры. Фото: Грани.Ру
в блоге Корысти ради
383
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Доброе слово вождя
383
новость День рождения с Путиным
Владимир Путин дарит Людмиле Алексеевой гравюру с крымским пейзажем. Фото пресс-службы Кремля
новость За осквернение родины
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
новость Увольнение из-за скандала с Siemens
Роман Филиппов. Фото: power-m.ru
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость Россия - главный цензор Google
Логотип Google
новость ExxonMobil оштрафовали за Сечина
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
новость Шесть лет зоны вместо Сирии
Абдурахмон Оятуллои. Фото: tvk6.ru
новость Тюмень: киллеры из ФСБ
УФСБ по Тюменской области. Фото: Владимир Казанин/kartologia.ru
новость Американцам запретят поездки в КНДР
КНДР. Кадр Первого канала
новость Россияне за доски Сталину
Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Песков о "Малороссии"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
в блоге Хайп живе
383