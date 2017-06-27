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Также: США, Ближний Восток, Химическое оружие, Мир, Оружие, Политика, Война

новость Можем повторить

Белый Дом предостерег Асада от применения химического оружия
27.06.2017
Американский корабль выпускает ракету по базе Эш-Шайрат. Кадр видео Пентагона
Американский корабль выпускает ракету по базе Эш-Шайрат. Кадр видео Пентагона
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Если сирийский диктатор Башар Асад вновь применит химическое оружие, "он и его военные заплатят высокую цену". Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Шона Спайсера, сообщает АВСnews

США выявили потенциальную подготовку режима Асада к еще одному нападению с применением химического оружия, которое может привести к массовой гибели мирных жителей, включая невинных детей. Эти действия подобны тем, что проводились перед атакой с применением химического оружия 4 апреля 2017 года", - отметил пресс-секретарь

"Как мы ранее заявляли, США находятся в Сирии для уничтожения "Исламского государства" в Ираке и Сирии. Однако, если господин Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - говорится в заявлении.

4 апреля самолеты сирийских правительственных сил провели химическую атаку на контролируемый повстанцами Хан-Шейхун. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод и склад химических снарядов повстанцев. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивают и в Москве. Однако в международном сообществе уверены, что химические боеприпасы были сброшены правительственной авиацией.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Асада Эш-Шайрат в мухафазе Хомс, где, по данным Вашингтона, находился склад химоружия диктатора. База была разрушена почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.

25 апреля США расширили санкции против Сирии из-за химатаки в Хан-Шейхуне. Ограничениям подвергся 271 сотрудник Сирийского национально-исследовательского центра - государственного учреждения, которое, как предполагается, занимается производством химоружия и средств его доставки.

Комментарии 20 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
27.06.2017
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пошли все к чертам

Илья Мильштейн, 10.04.2017

Это и есть основная красная черта, внутри которой мы время от времени наблюдаем множество мелких красных линий. Химическая атака на Хан-Шейхун, молниеносный ответ Трампа, заметно потрясенный Путин и "красная линия", сочиненная в рамках судорожного креатива, - это самый свежий пример.

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