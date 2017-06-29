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Глава Пентагона Джим Мэттис предположил, что режим сирийского диктатора Башара Асада воздержался от очередной химической атаки после предостережения, полученного из Вашингтона. Об этом сообщает Reuters.

"Похоже, они (режим в Дамаске. - Ред.) восприняли наше предупреждение всерьез", - заметил министр.

На уточняющий вопрос, считает ли Мэттис, что Асад в принципе отказался от дальнейших химических атак, глава Пентагона ответил: "Думаю, вам лучше спросить об этом Асада".

Химический арсенал Асада не ограничивается снарядами, хранящимися на авиабазе Эш-Шайрат, также заметил министр обороны США. Есть много складов химоружия в разных местах, сказал он.

В понедельник пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил, что зафиксированы такие же действия военных Асада, какие те предпринимали перед апрельской химатакой на контролируемый повстанцами город Хан-Шейхун. "Если Асад совершит еще одно массовое убийство с применением химического оружия, он и его военные заплатят высокую цену", - заметил в этой связи Спайсер.

Постпред США при ООН Никки Хейли, в свою очередь, заявила, что ответственность за дальнейшие атаки на мирное население Сирии будет "возложена на Асада, а также на Россию и Иран".

Атака на Хан-Шейхун была совершена 4 апреля. На город сбросили бомбы с зарином, а также предположительно хлором. В результате налета погибли больше 80 человек, в том числе дети.

В Дамаске заявили, что самолеты Асада не применяли химоружия, а разбомбили завод повстанцев по производству химических снарядов и склад готовых вооружений. На таком объяснении событий в Хан-Шейхуне настаивают и в Москве. Однако в международном сообществе уверены, что авиация Асада совершила химическую атаку.

В ночь на 7 апреля США обстреляли крылатыми ракетами базу Эш-Шайрат, разрушив ее почти полностью. Это была самая жесткая акция США в Сирии за все шесть лет войны, продолжающейся в ближневосточной стране.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза ООН с осуждением налета на Хан-Шейхун и требованием к Асаду содействовать международному расследованию этого преступления.

25 апреля США расширили санкции против Сирии из-за химатаки в Хан-Шейхуне. Ограничениям подвергся 271 сотрудник Сирийского национально-исследовательского центра - государственного учреждения, которое, как предполагается, занимается производством химоружия и средств его доставки.