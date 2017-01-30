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Сирийский диктатор Башар Асад госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает турецкая Daily Sabah со ссылкой на публикации арабских СМИ, появившиеся в последние несколько дней.

Так, ливанская "Аль-мустакбаль" в субботу передала, что диктатор попал в больницу с инсультом. Об инсульте написала и иорданская "Ад-дияр". Саудовская "Аш-шарк аль-аусат" не уточнила диагноз Асада, однако также сообщила, что диктатор в больнице.

Ведущий катарского телеканала Al Jazeera Файсал аль-Касим в воскресенье написал в твиттере, что Асад в сознании, но прикован к постели. Диктатору стоило бы понять, добавил журналист, что его болезнь - "указание Бога" прекратить убийства сирийских граждан.

Как передает Reuters, наряду со слухами об инсульте распространились сообщения и о том, что Асад получил огнестрельное ранение.

Между тем администрация диктатора еще в пятницу выступила с опровержением сообщений о его болезни. В Дамаске заявили, что у Асада прекрасное здоровье и он "совершенно нормально исполняет обязанности". Сообщения о его болезни "поступают на фоне изменения военной и политической обстановки", заметили чиновники. От дальнейших пояснений они воздержались.