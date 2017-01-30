О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.258434.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.258434.html
Также: Ближний Восток, Война, Мир, Политика

новость СМИ: Асад госпитализирован в тяжелом состоянии

30.01.2017
Башар Асад. Фото: sana.sy
Башар Асад. Фото: sana.sy
Реклама

Сирийский диктатор Башар Асад госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает турецкая Daily Sabah со ссылкой на публикации арабских СМИ, появившиеся в последние несколько дней.

Так, ливанская "Аль-мустакбаль" в субботу передала, что диктатор попал в больницу с инсультом. Об инсульте написала и иорданская "Ад-дияр". Саудовская "Аш-шарк аль-аусат" не уточнила диагноз Асада, однако также сообщила, что диктатор в больнице.

Ведущий катарского телеканала Al Jazeera Файсал аль-Касим в воскресенье написал в твиттере, что Асад в сознании, но прикован к постели. Диктатору стоило бы понять, добавил журналист, что его болезнь - "указание Бога" прекратить убийства сирийских граждан.

Как передает Reuters, наряду со слухами об инсульте распространились сообщения и о том, что Асад получил огнестрельное ранение.

Между тем администрация диктатора еще в пятницу выступила с опровержением сообщений о его болезни. В Дамаске заявили, что у Асада прекрасное здоровье и он "совершенно нормально исполняет обязанности". Сообщения о его болезни "поступают на фоне изменения военной и политической обстановки", заметили чиновники. От дальнейших пояснений они воздержались.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
30.01.2017

новость Новости по теме
26.01.2017 Россия предложила создать курдскую автономию в Сирии →
26.01.2017 Трамп намерен создать в Сирии "безопасные зоны" для гражданских лиц →
24.01.2017 Сирийская оппозиция отказалась подписывать коммюнике по встрече в Астане →
20.01.2017 Россия и Сирия подписали договор о расширении базы ВМФ в Тартусе →
20.01.2017 Турция отказалась от требования немедленной отставки Асада →
18.01.2017 Генштаб: Россия и Турция начали совместно бомбить ИГ в Сирии →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
28364
Play
Real shit #1
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Сами вы расисты
статья Трамп против мусульман
Владимир Абаринов
статья Звонок друг другу
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость В "Лефортово" за письма Суркова
Владимир Аникеев (Льюис). Источник: rosbalt.ru
новость Акция в защиту Исаакия: ВИДЕО
Акция против передачи Исаакия РПЦ. Фото Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Разговор влюбленных
383
в блоге Доброе пророчество Киселева
383
новость Поклонская против "Матильды"
Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк". Фото: likorg.ru
новость Экс-замполпреда отпустили под подписку
Виталий Гулий. Фото с ФБ-страницы Дагира Хасавова
новость Стрельба в мечети Квебека
На месте происшествия в Квебеке. Фото: @AJEnglish
новость Коммуниста возмутили картины
Фрагмент картины Александра Света "Медосмотр"
новость Литвинова забрали в Магадан
Сергей Литвинов. Фото Антона Наумлюка
новость Трамп против россиян
Присяга Дональда Трампа. Кадр трансляции
статья Пережить правителя
Виталий Портников
в блоге Канада обетованная
383
новость Дело о покушении на Кадырова
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Нью-Йорк: суд против Трампа
Демонстрация против антимигрантского указа в аэропорту Кеннеди, Нью-Йорк. Кадр USA Today
новость "Реабилитация нацизма" в Минводах
Минеральные Воды: мемориал жертвам германо-советской войны в селе Левокумка. Фото: Google Street View
новость Трамп: Маккейн хочет войны
Джон Маккейн. Фото: twitter.com/SenJohnMcCain
новость Трамп поговорил с Путиным
Дональд Трамп и Владимир Путин