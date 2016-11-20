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Также: Ближний Восток, Россия, Азия, Европа, Мир, Политика | Персоны: Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин

новость Эрдоган не исключил вступления Турции в ШОС

20.11.2016
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил вступления своей страны в Шанхайскую организацию сотрудничества. Об этом сообщает Hürriyet Daily News. Такая возможность, пояснил Эрдоган, - одна из альтернатив членству в Евросоюзе.

"Турции стоит прежде всего расслабиться на предмет вступления в ЕС и не зацикливаться на этой теме, - заявил президент. - Кто-то может меня осудить, но я излагаю свое мнение. Например, я скажу: почему бы Турции не вступить в Шанхайскую пятерку? (Эрдоган использует прежнее название ШОС, измененное после вступления в организацию Узбекистана. - Ред.)"

Возможность присоединения к ШОС, рассказал Эрдоган, уже обсуждалась им с Владимиром Путиным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Помимо Узбекистана, заметил турецкий лидер, к ШОС присоединяются также Индия и Пакистан. "Намерен вступить и Иран, - продолжил Эрдоган. - Господин Путин сказал: "Мы оцениваем ситуацию". Членство в Шанхайской пятерке развяжет Турции руки (в том, что касается ее заявки на членство в ЕС. - Ред.)".

Как отмечают Hürriyet Daily News, президент Турции уже несколько раз заявлял о планах вступления в ШОС. Однако, продолжает издание, такой шаг похоронил бы заявку на членство страны в Евросоюзе.

Эрдоган между тем подчеркнул: "ЕС откладывает нашу заявку уже 53 года. Что это вообще такое?"

Ранее турецкий лидер неоднократно приводил этот аргумент, заявляя, что Евросоюз неоправданно затянул рассмотрение заявки.

Эрдоган в очередной раз призвал Брюссель до конца нынешнего года определиться с заявкой Турции, а также вновь высказал идею провести референдум по вопросу членства страны в ЕС.

Шанхайская пятерка была образована в 1996 году Россией, Китаем, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. После вступления в 2001-м Узбекистана получила нынешнее название - ШОС. Индия и Пакистан станут членами организации с 2017 года.

Страны - члены ШОС координируют свою деятельность как в политике и экономике, так и в военной сфере.

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20.11.2016
в блоге Блоги
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в блоге ШОС и СОС

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