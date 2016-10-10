Реклама

Министры энергетики России и Турции Александр Новак и Берат Албайрак заключили соглашение о постройке газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщает ТАСС. Документ подписан в Стамбуле по итогам переговоров лидеров двух стран - Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Главы обоих государств присутствовали при заключении соглашения.

"Таким образом мы движемся в направлении реализации планов президента Турции о создании в этой стране крупного энергетического хаба", - прокомментировал подписание документа Путин. Он также сообщил, что договорился с Эрдоганом о механизмах предоставления скидки на газ.

Как ранее в понедельник рассказывал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, "соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального трубопровода по дну Черного моря". Обе нитки предполагается построить к декабрю 2019 года.

Об идее постройки "Турецкого потока" Путин сообщил в декабре 2014 года. Он пояснил, что реализация ранее запланированного проекта "Южный поток" невозможно из-за позиции Евросоюза, охарактеризовав ее как неконструктивную и несоответствующую экономическим интересам Европы. Российские энергоресурсы решено перенаправить на другие рынки, заявил Путин.

Однако подписание соглашения между Россией и Турцией постоянно откладывалось. После ухудшения отношений между странами из-за инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС, переговоры о "Турецком потоке" были вовсе приостановлены.

Когда отношения между двумя странами нормализовались, обсуждение проекта возобновилось. 8 августа Эрдоган заявил, что Анкара готова незамедлительно сделать все необходимые шаги для реализации этого проекта.

14 сентября стало известно, что "Газпром" получил первое разрешение турецких властей на строительство морского участка "Турецкого потока".