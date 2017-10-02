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Большинство жителей Каталонии на прошедшем в воскресенье референдуме выступили за образование независимого от Испании государства с республиканской формой правления. Как передает Reuters, об этом вечером 1 октября заявил президент региона Карлес Пучдемон.

По данным каталонских властей, за независимость выступили свыше 90 процентов проголосовавших - 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента. Закон о референдуме, принятый парламентом в сентябре, нижний порог явки не устанавливал. С другой стороны, на ряде участков бюллетени были конфискованы испанскими силовиками; соответственно, при подсчете их не учитывали.

В ближайшие дни, заверил Пучдемон, Женералитат (правительство) Каталонии передаст данные о результатах голосования в парламент региона, чтобы тот на основании этих результатов провозгласил независимость. Согласно закону о референдуме декларация должна быть издана в течение 48 часов после окончания голосования.

Президент Каталонии призвал европейские страны вмешаться, чтобы обеспечить соблюдение прав человека в регионе.

Между тем премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что референдум в Каталонии провалился. Действия каталонских властей Рахой назвал "путем в никуда". Он призвал представителей всех политических сил Испании обсудить сложившуюся ситуацию.

Между тем в Каталонии сепаратистские партии вместе с профсоюзами призвали в случае дальнейших препятствий со стороны Мадрида начать во вторник всеобщую забастовку.

Подготовка Каталонией референдума о независимости повлекла крупнейший за последние несколько десятилетий конституционный кризис в Испании. Основной закон королевства не дает регионам права выхода из состава страны. На основании этого Конституционный суд Испании приостановил действие каталонского закона о референдуме.

Далее власти в Мадриде попытались сорвать голосование. В середине сентября центральное правительство взяло на себя контроль над финансами автономии, чтобы пресечь расходование денег на подготовку референдума. Ряд крупных региональных чиновников был задержан. В последние дни перед голосованием в Каталонию были направлены силовики из Национальной полиции и Гражданской гвардии. Они опечатали часть помещений, в которых предполагалось открыть избирательные участки.

С раннего утра в воскресенье тысячи жителей региона по призыву организаторов референдума собрались у оставшихся участков, чтобы предотвратить их захват. Урны для голосования туда пронесли украдкой. Женералитат разрешил жителям проголосовать на любом открытом участке, если их собственный участок силовики закрыли, а также объявил действительными избирательные бюллетени, отпечатанные на домашних принтерах.

Однако после начала голосования силовики начали штурмовать участки и выносить оттуда урны. Участников референдума задерживали и били; в ряде случаев демонстрантов обстреливали резиновыми пулями.

Полиция самой Каталонии участия в разгоне не принимала.

Всего от действий силовиков пострадали 844 человека.

В ряде случаев, однако, Национальная полиция и Гражданская гвардия получили отпор. Так, в городе Сан-Карлес-де-ла-Рапита, провинция Таррагона, протестующие забросали гвардейцев камнями и вынудили их скрыться. Всего, по данным МВД Испании, в Каталонии 1 октября пострадали 12 силовиков.